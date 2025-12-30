邱議瑩批為選舉才來高雄 柯志恩反酸：為何放任美濃大峽谷破壞

立委柯志恩反酸，若對高雄的了解和感情這麼深刻，為何邱議瑩會放任美濃大峽谷與和山光電造成的破壞？（本報資料照片／柯宗緯攝）

立委邱議瑩批評，柯志恩「是為了選舉才來高雄」，柯的家人都住在美國。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩今（30）日舉辦媒體茶敘，發表政策白皮書，被問及與國民黨參選人柯志恩的優劣比較時，邱議瑩批評，柯志恩「是為了選舉才來高雄」，柯的家人都住在美國，而自己對高雄的了解、感情、市政擘劃也都比柯志恩更深刻。對此，柯志恩反酸，若對高雄的了解和感情這麼深刻，為何會放任美濃大峽谷與和山光電造成的破壞？

邱議瑩提到，柯志恩從開始跑市長選舉到現在，「沒聽過她對高雄有任何規劃、願景或想法」，反而對高雄有利的事情從不支持。邱議瑩以財劃法為例，指出行政院版財劃法對高雄有利，但柯志恩選擇當黨的投票機器，不支持對高雄有利的版本。

廣告 廣告

「我的家人、朋友、立委選區、事業都在高雄，我會跟高雄一起住在這個地方，會比她更希望高雄更好。」邱議瑩說，這是她與柯志恩最大的不同，強調自己根留高雄，對這塊土地有深厚情感。

對此，柯志恩表示，上周她在鳳山工協市場舉辦的活動，就已經提出對高雄的願景與想法，媒體也都有報導，建議邱議瑩委員有空可以閱讀，「我也會按照我們自己的步驟，陸續提出具體政見」。

柯志恩也狠酸，「我也不理解，邱議瑩委員對高雄的了解和感情如果這麼深刻，為何會放任美濃大峽谷與和山光電造成的破壞？」高雄是一座海洋城市，高雄人的性格也是熱情和包容的，有的人是因為求學來到高雄、有的人是因為就業來到高雄、有的人是因為結婚來到高雄，也有的人是因為家人搬來高雄因而一起來到高雄。

柯志恩強調，「我想任何人在高雄，無論他是先來還是後到，只要是認同高雄愛高雄，都是高雄這個大家庭的一份子」，如果要用狹隘的角度去認定誰比較愛高雄，恐怕沒有辦法說服市民，未來能夠擔任高雄市的大家長。

【看原文連結】