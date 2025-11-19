邱議瑩批藍白財劃法獨厚台北 點名柯志恩跟隨黨意不顧高雄

邱議瑩點名柯志恩只顧跟著國民黨黨意走，修惡財劃法對高雄造成極度不公平。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 在藍白聯手下，立法院二度強修《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰表示中央將窒礙難行，且預告周四院會將通過政院版。今（19）日立院南部綠委聯手召開記者會，表達南部縣市的心聲，及對政院版的支持。立委邱議瑩除了挺身為高雄發聲，更點名欲參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，「您要跟著國民黨走，支持對高雄極度不公平的財劃法修正案嗎？」

邱議瑩開頭就先痛批評財劃法是「獨厚台北市」。她以統籌分配款為例，台北市分配到 707 億，高雄只有 507 億，但高雄市土地面積比台北大 11 倍，人口多了 20 萬，工廠又大部分在高雄，質疑「台北市憑什麼分配到這麼多錢？」她呼籲修法要拿掉獨厚台北的心態，好好思考如何來照顧中南部。

她再以行政院主計總處統計的「全台工業跟服務業生產總額」為例，全台是 42 兆新台幣，按財劃法分配比例，台北市可分得 9.5 兆，而高雄市僅分到 4.7 兆，但原因是「台北比較會招商嗎？」。她說其實並不是，是因為「這些公司的營業總部設在台北，稅款就直接分配到台北市」，但汙染留在高雄、屏東等中南部縣市。

她表示，自己支持行政院提出新的修法分配版本，更強調「要把營業稅額分配比例檢討修正，讓真正有汙染的地方、承擔國家重工業發展的城市，應該要被合理對待」，還補充說「人口多、高齡人口多、土地面積大，甚至周邊海洋維護都要納入新修法版本」。

她更點名想競選高雄市長的國民黨立委柯志恩「支持獨厚台北市的版本」，只顧跟著國民黨黨意走、修惡財劃法，對高雄造成極度不公平。她也補充自己提出的修法版本，包含「分配計算更公平、鼓勵縣市永續發展、補正藍營版算式錯誤、六都平衡城鄉共榮」等四大方向。

