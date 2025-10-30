邱議瑩批「蓮霧說」尖酸 柯志恩反嗆：誰比較刻薄自有公道

國民黨立委柯志恩反擊民進黨立委邱議瑩，指誰比較刻薄民眾自有公道。(記者黃佳琳攝)

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩，日前在網路節目受訪時，狂酸民進黨選情不樂觀，開玩笑說：「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，引來民進黨立委邱議瑩不滿，她請柯收起尖酸刻薄的嘴臉，別輕忽選民智慧；柯今回應，她和邱議瑩相比，誰比較尖酸刻薄，民眾自有公道。

柯志恩直指，高雄是綠到出汁的地方，綠營基本盤從4成起跳，國民黨沒有樂觀的本錢，不過自己兌現3年前的承諾，落選後蹲點高雄、住在高雄，現在走到任何地方，民眾期待打弊的聲音比過去多太多，她將想辦法突破民進黨的鐵票，強調「如果派西瓜就會贏，現在就不用拚成如此」、「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧！」

邱議瑩今(30)日表示，民進黨從未以「派西瓜、派蓮霧」的心態面對高雄市長選戰，一直以最嚴謹的態度看待每一位對手。柯志恩是可敬的對手，自己向來嚴謹迎戰，但請她收起尖酸刻薄的嘴臉，不要輕忽選民的判斷與智慧，更不需言語嘲諷、貶低高雄。

柯志恩也反擊，指過去民進黨內部也有人說「南部只要派顆西瓜都會贏」，這句話大家都耳熟能詳，臉書上也有人引用這種說法，自己只是引述這樣的比喻，提醒他們現在的焦慮；現在情勢不同了，也許「西瓜」贏不了，可能要「派個禮物」才行，這只是訪談中的一種說法，不必過度解讀，誰比較尖酸刻薄，民眾自己看就知道。

