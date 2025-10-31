邱議瑩拋高雄敬老卡加碼10倍 藍綠議員齊聲贊同
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導
民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩日前拋出「敬老卡點數加碼至每月1000點，擴大10倍」的主張後，引發議會跨黨派響應。邱議瑩表示，適逢市議會質詢，多位藍綠議員紛紛提出相同方向建議，她也盼擴大敬老卡使用範圍、提高補助額度。
「高雄市老年人口比例已超過20%，進入超高齡化社會。」邱議瑩表示，長輩們年輕時為高雄、為家庭努力奉獻，年老後值得由政府與民間共同提供更多元與優質的服務；透過敬老卡點數從現行每月100點加碼10倍至每月1000點，鼓勵長輩們多加利用大眾運輸、銀髮健身俱樂部或藝文場館，豐富退休生活，未來若擔任市長，也會將敬老卡點數擴大範圍，例如就醫的掛號費也可折抵。
邱議瑩進一步說，感謝議會不分藍綠的議員們，共同關注敬老卡點數議題，照顧長輩是不分黨派的共識，大家一起合作，讓高雄更溫暖、更安養。
民進黨議員黃文益質詢時表示，敬老卡服務的範圍廣泛，但點數不足，使用上無法「從從容容」，出門看病、運動或社交，每趟都要精打細算，建議比其他直轄市，提高點數。
民進黨議員李雅慧說，長輩敬老卡多用於交通，以捷運及台鐵頻率最高，運動中心、文化藝館還有進步空間；應提出鼓勵政策，例如參照衛福部，可將志工服務時數兌換為敬老卡點數。
民進黨議員鄭孟洳表示，長輩對敬老卡的使用率高，但計程車讀卡機裝設不足，遠遠無法滿足老人家需求，希望能夠儘速改善，也要求補足經費、精準估算，讓政策能夠更長遠、穩定地推動。
國民黨議員陳麗娜肯定敬老卡使用範圍擴大至國民運動中心、銀髮俱樂部與藝文場館，成效不錯，但計程車折抵僅50元，也不符現行85元起跳價，建議可擴大折抵至起跳價；國民黨議員邱于軒則主張敬老卡應擴大適用範圍，提供更多元服務。
照片來源：翻攝自邱議瑩臉書
老外帶路！夢多、杜力玩翻高雄果嶺自然公園 陳其邁「邁邁椅」成熱點
