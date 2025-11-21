邱議瑩拋「高市挺高市」許智傑悄同框賴瑞隆、林岱樺出奇招

中日關係緊張，台灣政壇紛紛表態挺日。（圖／東森新聞）





近期中日關係緊張，台灣政壇紛紛表態挺日，高雄市長陳其邁更喊話「高市挺高市」，而這句口號，似乎跟民進黨高雄市長初選有了關聯，因為是民進黨立委邱議瑩特別開記者會率先喊出，另外一位競爭者許智傑低調參加活動。沒來參加活動的也積極參與挺日話題，像賴瑞隆連發「吃壽司」的照片，林岱樺則曝光自己和日方交流。

高雄市長陳其邁喊話，支持日本首相高市早苗，其實這口號是有意爭取市長大位的，民進黨立委率先喊出。黃捷vs.李柏毅vs.許智傑vs.邱議瑩vs.林楚茵：「高市挺高市，台灣挺日本。」

立委邱議瑩：「拿了普發現金一萬塊，我們可以到日本去旅遊。」

邱議瑩拋出想法，盼國人用實際行動支持日本，與陳其邁前後呼應，似乎也跟民進黨高雄市長初選有關。另一位競爭者許智傑也低調現身記者會。

立委許智傑：「這間其實是我們借的啦，是議瑩她說他要開，那找不到場地，所以我們借她，就互相幫忙。」

那麼，同樣要爭取高雄市長提名的賴瑞隆、林岱樺在哪呢？賴瑞隆在議場和同黨立委一起吃sushi，挺日本水產。立委賴瑞隆：「朋友有難的時候，當然台灣必須要挺身而出。」

林岱樺則曝光自己與日台交流協會在台北的政治室長多田初交流，並請對方轉達對高市早苗的問候，高市搶喊「挺高市」，這波沒有人落下。

但是看看綠營號召南高屏大串聯，競爭台南初選的立委林俊憲不在出席名單，卻也來了，那麼門外路過的對手陳亭妃有受邀嗎？立委陳亭妃vs.記者：「這場有沒有邀請你？」

陳亭妃臉色瞬間尷尬，轉頭就往身旁的會議室走，召開她的形象片發布記者會。立委陳亭妃：「不放棄任何為人民發聲的機會。」

但影片的比拚，林俊憲也不落人後。立委林俊憲：「我很多的介紹台南美食點心，甚至某些景點的短影片，迴響也非常好。」

無論是齊發聲或是各自表現，種種細節，可見民進黨在南2都初選競爭有多熱烈。

