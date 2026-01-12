即時中心／顏一軒報導

民進黨今（12）日晚間將率先執行高雄市長初選民調，擬參選人邱議瑩透過社群呼籲支持者幫忙「顧電話」，並發出高雄市長陳其邁愛貓「陳小米」顧電話的打工照圖卡，並民調教學與「唯一支持邱議瑩」的宣傳字樣、趣味十足，引發網友熱烈討論。





圖卡中只見「陳小米」慵懶地拿著電話，萌樣十足，搭配可愛字體與粉色系設計，風格活潑吸睛，有別於傳統選舉文宣，成功吸引目光，也讓支持者會心一笑。

邱議瑩表示，「陳小米」在高雄擁有超高人氣，粉絲數絲毫不輸陳其邁市長，希望藉由「陳小米」的影響力，提醒支持者注意民調來電、正確接聽方式，讓民意能順利傳遞給民調機構。

廣告 廣告

她也透露，今日下午最後一個行程，將與立委黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街，全力衝刺選情。邱議瑩強調，自己會奮戰到最後一刻，對選情抱持信心，期待有好的結果。

根據民進黨中央規定，本次初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查；結果將於明（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。







原文出處：快新聞／邱議瑩拚了！派「陳小米」顧電話 綠高雄初選結果出爐時間曝

更多民視新聞報導

台股走高再創新紀錄！終場上漲278點 台積電收1690元

洪慈庸轉型YTR遭酸：弟弟被用完！尪卓冠廷PO圖火大開噴

蔣萬安提免費營養午餐政策 女醫憂「免錢的最貴」：品質恐下降

