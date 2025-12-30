邱議瑩拚選市長 自稱「最強雞母」出線！PK柯志恩酸：她為選舉來高雄

有意參選高雄市長的民進黨立委邱議瑩今日舉辦政策白皮書發布會，談及高雄市長初選與選戰布局。施書瑜攝



民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，立委邱議瑩今（12/30）受訪時強調，初選只是階段性過程，真正關鍵在於未來的大選，她自稱「最強雞母」，能帶領整個高雄隊對外作戰，贏得勝選，民進黨長期深耕高雄，「我們本來就是團結的高雄隊」，談及藍營對手，她則酸柯志恩「為選舉來高雄」。

邱議瑩表示，不論是里長、市長，或議會席次過半，都是民進黨在高雄的終極目標，而她有信心在初選後整合各方力量，凝聚團隊向心力，帶領高雄隊打贏選戰。她也直言，團結從來不是問題，「我們一定能夠把大家集結在一起」。

針對若在黨內初選出線後，與國民黨潛在對手柯志恩的比較，邱議瑩分析，雙方最大差異在於對高雄的了解、情感與長期規劃，她指出，自己長期在高雄生活、工作，無論是家人、朋友、選區或事業都在高雄，對城市的發展有更深刻的理解與情感連結，「我們會跟高雄一起住在這裡，也會比任何人更希望高雄更好」。

邱議瑩進一步批評，柯志恩是「為選舉才來高雄」，從投入市長選戰至今，未曾提出具體的市政規劃與發展願景。她並以財政議題為例指出，行政院版財劃法對高雄有利，但柯志恩選擇配合黨意當「投票機器」，未予支持，讓人看不出其對高雄整體發展的立場與承諾。

邱議瑩也提到，柯志恩家人長期居住美國，與自己全家深根高雄的狀況截然不同，這也是雙方在城市認同與投入程度上的關鍵差異，她強調，未來若進入大選，這些差別都將交由市民檢視與判斷。

