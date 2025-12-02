邱議瑩拚高雄再秀圖卡 網驚呆：歌手許志豪竟是她前助理

記者李鴻典／台北報導

民進黨高雄市長初選白熱化，立委邱議瑩11月30日在鳳山區舉辦首場大造勢，包括前行政院長蘇貞昌及同黨立委黃捷、林楚茵、前總統陳水扁等人出席。邱議瑩今（2）日在社群發文，秀出五張圖卡，其中一張許多人感到訝異，原來歌手許志豪竟是邱議瑩的前辦公室助理！

邱議瑩11月30日在鳳山區舉辦首場大造勢。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

邱議瑩今天貼出五張圖卡寫道，早安！謝謝阿扁總統跟同事們的肯定。她提到，兩位歌手羅文裕、許志豪，都是她多年的好友。

邱議瑩說，許志豪是曾跟著她，在立法院熬夜衝法案的前助理。「看到他在演藝路上發光發熱，我替他感到驕傲，感謝他回來為我打氣。我會用更踏實的腳步，爭取市民肯定，守護我們熱愛的高雄」。

圖卡上寫道，許志豪說，「21年前我還沒進演藝圈，是邱議瑩辦公室的助理，我熟識的她，是最有溫暖的心、最認真的態度，完成選民對她的寄託」。

而在社群平台threads上，也有網友貼出新聞畫面提到，「這一幕挺感人的～原來歌手許志豪未出道前，曾擔任過邱議瑩立委辦公室助理，特地來幫以前的老闆站台，邱議瑩也以擁抱表示感謝」。

許志豪是曾跟著邱議瑩在立法院熬夜衝法案的前助理。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

網友紛紛留言表示，「飲水思源的人最值得尊敬！」、「離職的員工，願意為前老板站台，代表通常老板帶下屬不會差到那」、「那我決定開始追蹤許志豪」、「我覺得他唱歌好聽有一定的水準，喜歡他！ 不管他有無顏色立場！！ 會念舊的人一定有好心腸，善念！」、「哇，好有情有義，滿滿正能量」、「誒！ 好感動喔！這時候藝人表態其實都是危險的…要有多大的決心才敢這樣站出來！」、「演藝圈大多避免沾上政治，而且，他冒著被藍白出征的風險仍義氣相挺站台。勇氣可嘉。許志豪好帥！」

