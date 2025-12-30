邱議瑩拚高雄初選發布"政策白皮書" 蘇貞昌.陳其邁獻聲相挺

南部中心／陳凱茂 高雄報導

民進黨高雄市長初選進入倒數，立委邱議瑩30日發布政策白皮書，同時推出由前行政院長蘇貞昌以及高雄市長陳其邁獻聲支持的影片，邱議瑩強調她提出的六星願景絕對會讓高雄成為六星城市，而她也是民進黨最強的候選人，絕對可以贏得最後勝利。

邱議瑩30日發布政策白皮書，強調絕對是民進黨高雄最強候選人。（圖／民視新聞）

民進黨高雄市長初選進入倒數，邱議瑩特別公布政策白皮書，從幼兒、長輩到高雄未來發展願景等，強調她已經做好萬全準備，而且絕對是黨內最強的候選人。立委邱議瑩：「邱議瑩是最有前瞻最有願景，最有政策執行力的一個候選人，要接棒陳其邁不是一件容易的事情，但是邱議瑩準備好了，希望能夠在1月12號開始的，這個正式比賽裡面能夠拔得頭籌。」

前行政院長蘇貞昌以及高雄市長陳其邁"獻聲"，強調邱議瑩會讓高雄贏。（圖／民視新聞）

高雄市長陳其邁獻聲力挺，說認識邱議瑩委員超過二三十年了，她看事情的方法她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在棒子就可以交給她。就連前行政院長蘇貞昌也說，邱議瑩可以讓高雄贏。前行政院長蘇貞昌：「市長選舉我們要選一個，選得贏的人做得好的人，電話民調支持邱議瑩，把邱議瑩顧好。」立委邱議瑩：「對於高雄的事情一直都是我的第一優先，堅持高雄更好堅持高雄第一，這也是我的信念我一定是一個最強的母雞，能夠帶領大家一起打贏這場選戰，所以不只里長要贏不只市長要贏，議會也要過半這個是我們的終極目標。」民調初選在即，邱議瑩展現讓高雄持續前進的氣勢，也盼獲得市民肯定，可以拚上戰袍，代表民進黨角逐下一屆市長寶座。

