邱議瑩拚高雄市長出線"鳳山首辦造勢" 蘇貞昌力挺

南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄市報導

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩，週日下午在鳳山舉辦首場大型造勢會，現場還邀請到神秘嘉賓，被稱為護國院長的蘇貞昌特別南下支持，現場擠滿支持者到場力挺。





前行政院長蘇貞昌南下高雄，要替爭取高雄市長提名的邱議瑩站台造勢。（圖／民視新聞）





熟悉的面孔一現身，場面立刻沸騰。前行政院長蘇貞昌南下高雄，要替爭取高雄市長提名的邱議瑩站台造勢。現身邱議瑩首場鳳山大團結造勢活動，被稱為護國院長的蘇貞昌，展現跨派系、好人緣的最強母雞氣勢，要替邱議瑩加油打氣。蘇貞昌呼籲選民，照顧她、替她衝一下，顧好她，接下來的初選讓邱議瑩能夠出線，代表民進黨來接棒陳其邁的好政績，讓高雄繼續美麗。

邱議瑩這次直搗高雄人口最多的行政區鳳山，大批支持者擠滿現場。（圖／民視新聞）





邱議瑩說，要擔任高雄市長的人，也是一個需要敢衝敢戰，敢直球對決的人，而邱議瑩從來不是一個躲在舒適圈的嬌嬌女，而是跟著民進黨、跟著花媽等前輩，一路奮鬥、一路與高雄共創新時代的人。

邱議瑩這次直搗高雄人口最多的行政區鳳山，大批支持者擠滿現場，包括不少議員、立委等等內同志也都來力挺。被前總統陳水扁稱作最能延續陳其邁的人選，邱議瑩不僅展現清晰的接棒態勢，也凝聚綠營在高雄的最大共識與團結能量。





