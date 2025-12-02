邱議瑩指融資公司成合法地下錢莊 提百億挺青年計劃
（中央社記者陳俊華台北2日電）民進黨立委邱議瑩今天說，有陳情人向融資公司借款新台幣30萬元，實拿25萬元、卻要還款43萬元，利率高達36.3%；未來她將提專法納管融資、租賃公司，並提出「百億挺青年計劃」，提供最高30萬元創業貸款，且免保人、免抵押，讓高雄市伸出援手，接住年輕人。
邱議瑩下午在立法院舉行記者會指出，許多年輕人在網路上、社群得到融資公司可放款，且免擔保人、免利息的資訊，讓他們覺得貸款容易就誤入陷阱。融資公司從公股銀行取得資金後，以高利率貸款給年輕人，變相成為合法的地下錢莊。
邱議瑩說，年輕人愈借貸、愈窮困，陷入還債輪迴中，過去立法院財政委員會也討論過這議題，有多少年輕人因為還不起債，毀掉人生；希望政府能有政策協助，也是她未來競選高雄市長的重要方向，要接住年輕人，讓他們不再孤立無援、求助無門。
陳情人Kevin表示，有次因為家裡需要大筆金額作為手術開銷，他嘗試向銀行信貸，但銀行認為他信用紀錄不完整，貸款困難；後來接到民間融資公司、代辦業者推銷，稱可用摩托車、手機貸款，都用免抵押、快速放款、免擔保人等口號來吸引人。
Kevin指出，當時他借新台幣30萬元，總共分60期還款，每期要還7260元，一開始還被收取5000元設定費，5%內扣手續費及20%代辦費，實拿不到25萬元，總金額卻要還43萬5600元，利率高達36.3%。
Kevin表示，事後他才發現這些利息不合理，常常還不起舊的貸款，又借新的貸款；他下班後打四份工，花2、3年才清償債務。他認為合法的上市公司如果能用高利率剝削人民，是國家監管的失敗。
邱議瑩說，金管會已宣布9月要將租賃公司納管金融消費者保護法（金保法）管轄，第一波包括中租、裕融、和潤等融資龍頭，並分3階段、在明年納管41家融資租賃公司，但其實底下還有6000多家的小型融資公司，未來她將在立法院提出專法，納管融資、租賃公司。
邱議瑩指出，她也提出「百億挺青年計劃」，針對有資金需求的青壯年，由政府做擔保、資金借貸，生活貸款最高10萬元、創業貸款30萬元，免保人、免抵押，全額由高雄市政府做信用保證。
邱議瑩表示，申請資格為40歲以下的高雄市民，高雄有公股的高雄銀行帶頭，串連其他公股銀行一起接住年輕人，百億挺青年計劃要由高雄開始，讓高雄市首先伸出援手接住年輕人，能安心在高雄開創美好人生。（編輯：翟思嘉）1141202
立委提專法納管融資租賃業 金管會：金保法已有規範

（中央社記者蘇思云台北2025年12月2日電）立委指出，有民眾向融資公司借款新台幣30萬元，卻要還款43萬元，變相成合法地下錢莊，應專法納管融資租賃公司。金管會今天表示，9月15日已把13家融資租賃公司納管金保法，民眾有問題可向評議中心申訴，目前評估沒有必要推專法。民進黨立委邱議瑩今天召開記者會指出，有陳情人向融資公司借款30萬元，實拿25萬元、卻要還款43萬元，利率高達36.3%，未來她將提專法納管融資租賃公司。金管會銀行局副局長王允中表示，金管會分3階段納管融資租賃公司，9月15日第一階段已把13家融資租賃公司納管金保法（金融消費者保護法），因此相關業者要遵守金保法規定，業者委託他人辦理業務招攬，要確保受委託廣告、營業促銷活動皆符合規定，不然可開罰新台幣30萬元到1000萬元。針對代辦問題，王允中說，金管會座談會也跟業者三令五申代辦問題，銀行業過去代辦上也發生過一些問題，銀行公會有相關機制，因此把經驗轉知給融資租賃公司，請他們注意代辦業者問題，未來也會持續觀察。至於個案提到有很高的利率與費率等，王允中指出，相關利率費率的揭露，金保法都有規範，業者必須按照規定辦理。
淡北道路工程鑽破水管 台水：主動辦理水費扣減

（中央社記者曾智怡台北1日電）淡北道路工程日前鑽破地下自來水管，經台水搶修，已在昨天完成修復並逐步恢復供水。台水今天表示，依規定對受影響用戶主動辦理水費扣減；另管線末端及高地區因須進行加壓與排氣作業，預計2日凌晨2時全面復水。
立院初審船舶法 違反船舶識別最重罰1000萬

（中央社記者林敬殷台北1日電）立法院今天初審通過船舶法部分條文修正草案，初審通過條文規定，中華民國船舶、於中華民國領海外界線以內水域，或台灣地區禁止水域之非中華民國船舶，應維持船舶自動識別系統船載台正常運作，並發送正確船舶識別資訊，違反者可處船舶所有人新台幣3萬元以上1000萬元以下罰鍰。
利率36.3%！借30萬還43萬 融資公司遭疑「合法高利貸」｜#鏡新聞
我來接住你！邱議瑩推「百億挺青年計劃」免保人免抵押拒高利

面對融資公司不受政府納管卻收高利息亂象，民進黨立委邱議瑩今天（2日）宣布將推動「融資租賃專法」納管灰色地帶，也正式提出以高雄為示範基地的「百億挺青年計劃」，要用政府信用做後盾，替青年打造安全、無息、透明的正規貸款管道，邱議瑩強調「不要怕，我來接住你。」
我來接住你！邱議瑩推「百億挺青年計劃」免保人免抵押拒高利
面對融資公司不受政府納管卻收高利息亂象，民進黨立委邱議瑩今天（2日）宣布將推動「融資租賃專法」納管灰色地帶，也正式提出以高雄為示範基地的「百億挺青年計劃」，要用政府信用做後盾，替青年打造安全、無息、透明的正規貸款管道，邱議瑩強調「不要怕，我來接住你。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
邱議瑩提出「百億挺青年計劃」 (圖)

民進黨籍立委邱議瑩（左）2日在立法院舉行記者會，喊出「不要怕，我來接住你！」口號，研擬提出「百億挺青年基金」計畫，提供高雄市40歲以下年輕族群合理借貸支持。
民眾借款30萬需還43萬 控合法融資公司如高利貸

日前有陳情人向融資公司借款30萬，卻只實拿不到25萬，除了5%的內扣手續費，還有20%的代辦費，換算下來年利率高達36.3%，質疑民間融資公司像是成了合法的高利貸錢莊。今（2025）年9月開始，金管會透過《金保法》逐步納管41家融資租賃業者，金管會表示，對於消費者權益問題，透過《金保法》就可解決。
蘋果30%抽成惹禍？歐盟判：荷蘭可以告！恐現集體求償潮

綜合外媒周二 (2 日) 報導，歐洲聯盟最高法院裁定，荷蘭法院具有管轄權審理指控蘋果 (AAPL-US) 在 App Store 涉及反壟斷行為的求償案件，允許當地的集體訴訟組織代表用戶向蘋果提起損害賠償。此項裁決意味蘋果必須在荷蘭法
台彩推新款刮刮樂！ 6個頭獎300萬 總獎金逾11億
金管會預告放寬申設分支機構辦法 18家銀行受惠

（中央社記者蘇思云台北2日電）金管會今天預告修正金融機構國內分支機構管理辦法第3條、第4條規定，放寬不符合平均稅前淨值報酬率（ROE）相關財務條件者仍可申設分支機構，後續對外預告60天，包括18家銀行、1家信合社有望受惠。
香港宏福苑大火／已釀151死！監視器曝「警鈴敲不響」瞬間…消防處證實警報器異常

香港新界大埔區「宏福苑」11月26日發生嚴重火警，截至今（2）日至少造成151人死亡、79人受傷、約40多人失蹤，宏福苑災後搜救工作仍在持續，然而不少居民成功逃生後,都指稱火場警鈴未響。對此，消防處事後檢測發現，宏福苑共8棟大樓的手動火警警報系統雖能啟動，卻無法正常運作，將追究承辦商責任。
立委批融資租賃合法高利貸 金管會最新說明
立委批融資租賃合法高利貸 金管會最新說明

[NOWnews今日新聞]針對民進黨籍立委邱議瑩指稱，有陳情人向融資公司借款新台幣30萬元，實拿25萬元、卻要還款43萬元，利率高達36.3%，融資公司根本是合法高利貸、錢莊，將提專法納管融資租賃公司...
以工程創新回應城市廢棄物管理 國研院啟動智慧機械競賽徵件

因應「廢棄物分類與收集」全球性議題，國科會轄下國研院國儀中心協同美國機械工程師學會（ASME）台灣分會宣布將舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生競賽，邀請全台大學生以工程創新回應城市廢棄物收集與管理問題，即日起至2026年3月16日開放報名，並將於2026年3月28日假國立成功大學機械系館舉辦競賽，最高獎金五萬元。
00673R解禁！明起恢復融資券、有價證券借貸及當日沖銷交易

臺灣證券交易所表示，期元大S&P原油反1（00673R），自明（3）日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。
國旅推平日住宿補助 觀光署喊話業者：要讓員工請假出遊

觀光署2026年將推出國旅平日旅遊優惠，鼓勵民眾平日請假出來旅遊。觀光署長陳玉秀2日表示，國旅平日和假日的差異相當大，希望透過優惠增加民眾平日請假出遊意願，補足平日的旅遊熱度，也會喊話企業要讓員工放假，鼓勵大家在平日出遊。在國際旅客方面，陳玉秀坦言今年900萬人次恐難達標，明年會針對舊客重遊加碼補助，希望老朋友帶更多新朋友到訪台灣旅遊。
還不完！ 「合法高利貸」？ 男借30萬利率36.3％
還不完！ 「合法高利貸」？ 男借30萬利率36.3％

為杜絕融資亂象，金管會日前宣告，將國內12家租賃公司，納入《金融消費者保護法》適用對象，落實監管；但受害個案仍層出不窮，像是台北就有一名男子，因為要替家人籌措醫藥費，跟融資公司借了30萬元、實領25萬，卻要還43萬元，利率高達36.3%，遠高於銀行跟當鋪的利率上限，必須一天打4份工，才能還錢。
信邦前11月營收287億元年減6% 明年拚重返成長軌道

（中央社記者曾仁凱台北2日電）連接器線廠信邦今天公布11月營收新台幣25.5億元，年減11.46%，為連續第8個月呈現年減，累計前11月營收287.06億元，較去年同期衰退6.08%。
立委提專法納管租賃公司 金管會：已受金保法規範
立委提專法納管租賃公司 金管會：已受金保法規範

融資公司打著放款免擔保人、免利息等資訊吸引民眾借貸，但也常衍生不少糾紛。民進黨立委擬提專法納管。金管會今天(2日)表示，今年9月15日已經以「金融消費者保護法」納管13家融資租賃公司，若有糾紛，消費者可向評議中心提出申訴；業者若違反相關規定，可處新台幣30萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。 有民眾向民進黨立委邱議瑩陳情，指自己是北漂青年，由於家裡有緊急醫療需求而申請貸款，但銀行以信用記錄不足為由拒絕，他只好向融資公司借了新台幣30萬，但被收取5,000元設定費、5%內扣手續費及20%代辦費，最後拿到的貸款不到25萬元，每期攤還後，總共得還43萬。對於融資租賃公司亂象，立委擬提專法納管。 金管會銀行局副局長王允中2日下午針對此議題回應指出，
新北市板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案，順利標脫，由環球購物中心股份有限公司得標。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投縣政府原住民族行政處推動「不老．原民」圓夢工坊，6日將在埔里鎮發表成果，2日對外宣傳長輩創作許多原住民特色商品，縣府盼大眾給予最大支持，參觀成果展踴躍採買。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話