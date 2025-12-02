邱議瑩指融資公司成合法地下錢莊 提百萬挺青年計劃

（中央社記者陳俊華台北2日電）民進黨立委邱議瑩今天說，有陳情人向融資公司借款新台幣30萬元，實拿25萬元、卻要還款43萬元，利率高達36.3%；未來她將提專法納管融資、租賃公司，並提出「百億挺青年計劃」，提供最高30萬元創業貸款，且免保人、免抵押，讓高雄市伸出援手，接住年輕人。

邱議瑩下午在立法院舉行記者會指出，許多年輕人在網路上、社群得到融資公司可放款，且免擔保人、免利息的資訊，讓他們覺得貸款容易就誤入陷阱。融資公司從公股銀行取得資金後，以高利率貸款給年輕人，變相成為合法的地下錢莊。

廣告 廣告

邱議瑩說，年輕人愈借貸、愈窮困，陷入還債輪迴中，過去立法院財政委員會也討論過這議題，有多少年輕人因為還不起債，毀掉人生；希望政府能有政策協助，也是她未來競選高雄市長的重要方向，要接住年輕人，讓他們不再孤立無援、求助無門。

陳情人Kevin表示，有次因為家裡需要大筆金額作為手術開銷，他嘗試向銀行信貸，但銀行認為他信用紀錄不完整，貸款困難；後來接到民間融資公司、代辦業者推銷，稱可用摩托車、手機貸款，都用免抵押、快速放款、免擔保人等口號來吸引人。

Kevin指出，當時他借新台幣30萬元，總共分60期還款，每期要還7260元，一開始還被收取5000元設定費，5%內扣手續費及20%代辦費，實拿不到25萬元，總金額卻要還43萬5600元，利率高達36.3%。

Kevin表示，事後他才發現這些利息不合理，常常還不起舊的貸款，又借新的貸款；他下班後打四份工，花2、3年才清償債務。他認為合法的上市公司如果能用高利率剝削人民，是國家監管的失敗。

邱議瑩說，金管會已宣布9月要將租賃公司納管金融消費者保護法（金保法）管轄，第一波包括中租、裕融、和潤等融資龍頭，並分3階段、在明年納管41家融資租賃公司，但其實底下還有6000多家的小型融資公司，未來她將在立法院提出專法，納管融資、租賃公司。

邱議瑩指出，她也提出「百億挺青年計劃」，針對有資金需求的青壯年，由政府做擔保、資金借貸，生活貸款最高10萬元、創業貸款30萬元，免保人、免抵押，全額由高雄市政府做信用保證。

邱議瑩表示，申請資格為40歲以下的高雄市民，高雄有公股的高雄銀行帶頭，串連其他公股銀行一起接住年輕人，百億挺青年計劃要由高雄開始，讓高雄市首先伸出援手接住年輕人，能安心在高雄開創美好人生。（編輯：翟思嘉）1141202