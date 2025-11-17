邱議瑩指違法濫倒要受制裁 揚言提案修法加重罰金罰則

立委邱議瑩表示，違法濫倒的人，全都要受法律嚴正制裁。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委邱議瑩十七日表示，違法濫倒的人，全都要受法律嚴正制裁。她會提案修法，加重罰金、罰則，你敢偷倒賺黑心錢，就會罰到你傾家蕩產！

邱議瑩說，月世界遭惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，環保局除派十三台車輛至現場清運外，警方也正循線追緝犯嫌。

邱議瑩提到，國民黨柯志恩等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。她的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁！

邱議瑩強調，她支持市府依照廢棄物清理法，從重處罰！更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入。