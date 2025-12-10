即時中心／廖予瑄報導

國民黨立委陳玉珍近日提出「助理費除罪化」修法，引發議論。民進黨立委邱議瑩今（10）日發文批評此案「不文明」，並公開力挺國會助理工會，捍衛助理勞動權益。

邱議瑩指出，自己每天與助理們並肩作戰，「從整理資料、協助法案，到第一線接住民眾需求」，因此她深知助理們的龐大壓力。「沒有助理的努力，就沒有任何政策成果」，她也強調，每位助理都是推動改革不可或缺的力量，「正因一路同行，更清楚助理的權益必須被尊重與保障。」

「不分黨派的立委都應明確反對此修法，更不該以權勢要求助理撤簽工會的勞權連署」，邱議瑩表示，陳玉珍的提案，並不是良善的職場文化，也不是文明國會應有的樣子，因此她也向自己的助理團隊表態，「我反對這種不文明的修法，也支持你們勇敢連署。」

最後，邱議瑩要求在野黨與陳玉珍儘速將提案撤回，「勿破壞公費助理制度與應有保障」，她重申，將會與所有國會助理站在一起、守護權益。

原文出處：快新聞／邱議瑩挺國會助理 批陳玉珍提案「助理費除罪化」不文明

