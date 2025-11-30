邱議瑩控「邁瑩大峽谷」是造謠抹黑！ 強調自己清白

民進黨立委邱議瑩（右）30日在高雄鳳山舉辦大型造勢，前行政院長蘇貞昌（左）大咖站台。（紀爰攝）

民進黨立委邱議瑩30日在高雄鳳山舉辦大型造勢，對於高雄近期連續爆發美濃大峽谷、傾倒廢棄物、垃圾山等案，邱議瑩表示，這是誇張抹黑與造謠，「什麼垃圾山、大峽谷，髒水一直往我身上潑！但是經過檢調偵辦，真相大白，還我清白！」，她說，自己並非躲在舒適圈的嬌嬌女，她也不會輕易地被這些風波擊倒。

邱議瑩指出，自己宣布參戰高雄市長的過程，受到誇張的抹黑與造謠，「什麼垃圾山，什麼大峽谷，髒水一直往我身上潑，但是經過檢調偵辦，真相大白，還我清白，即使遭遇這麼多風雨，民調第一，我沒有被擊倒，也不會被擊倒」

她回憶過往，曾跟花媽陳菊一起奮鬥，也曾罹患癌症，康復之後，花了將近10年的時間推動《再生醫療法》的立法，希望能夠幫助更多的人；她說，走過生死關頭，更明白活著的時候就要努力過每一天，她願意把生命奉獻給高雄，跟高雄一起打拚，也有信心能夠接棒陳其邁市政，帶領高雄繼續往前進步。

