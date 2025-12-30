邱議瑩推六大願景政策白皮書 盼高雄市長初選勝出

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）投入民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，今天提出「六大願景」政見並印製成政策白皮書發行。她說，會持續不斷努力，希望能夠在初選勝出。

此外，邱議瑩今天也一口氣推出3支催票影片，分別由前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲催票，呼籲市民1月12日至17日晚間，「在家顧電話民調，回答唯一支持邱議瑩」。

邱議瑩公布政策白皮書表示，這本白皮書凝聚產業界、學術界、文化界、社福與人權團體等多方專業建議，是集體智慧的成果，也是對市民負責的承諾。希望透過完整的願景政策說明，讓大家知道她是最有前瞻、最有願景、最有政策執行力的參選人。

她說，白皮書內共有「安全高雄」、「安居高雄」、「樂業高雄」、「安養高雄」、「生活高雄」及「文教高雄」六大願景政見，針對「安全高雄」提出成立緝毒警察大隊、引進無人機等新科技增進防災能力、嚴格把關食安、落實交通零死亡願景等。

邱議瑩表示，「安居高雄」包括完善交通路網、推動青年可負擔住宅、公園綠地計畫、加碼補助更換電動車等；「樂業高雄」聚焦產業升級與就業品質，爭取設立24小時新機場、推動AI基礎建設、智慧農漁業等，目標未來5年新創10萬優質工作機會。

她說，「安養高雄」則主張創立「新生兒希望帳戶」，每名新生兒提供新台幣3萬元信託，交由專業金融機構投資，另外敬老卡點數從每月100點增至每月1000點等；「生活高雄」包括申辦2038年亞運、發展夜間經濟及藝文產業、增設停車格等。

「文教高雄」部分，邱議瑩表示，提出「雙語Plus計畫」，結合母語、外語與程式語言教育，從文化根基、國際溝通到數位能力全面培育下一代，同時強化偏鄉數位教育基礎設施。

民進黨高雄市長初選有立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑4人參加，隨著初選民調時間逐漸接近，各參選人紛紛舉辦政見會、造勢活動或掃街拜票拚戰。民進黨高雄市長提名作業，預定115年1月12日至17日進行初選民調。（編輯：黃名璽）1141230