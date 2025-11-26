邱議瑩提「高雄創世紀任務」政見 增10萬工作機會

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩，今(26)日舉行第六場政策發表會「樂業高雄」，表示將啟動「高雄創世紀任務」，透過興建南星24小時新機場、全面加強AI基礎建設，藉由智慧高雄燈塔計畫、百家企業補助百萬鼓勵數位轉型、協助農漁業和傳統產業提升生產效能，預計5年內新創10萬個優質工作機會。

邱議瑩表示，她率先提出在南星計畫區一帶興建24小時新國際機場的願景，以填海造陸方式提供營建土方去處，將能夠大幅提升客運及貨運運量，爭取更多全球航班，讓台積電等高科技產品和農漁產品就近從高雄出口，和高雄港共構「貨運海空30分鐘互轉」基地；原小港機場則改建為國際會展中心，並解除周遭限高令，帶動旗津、前鎮、小港、林園、大寮等地都市更新。

美國在24日宣布「創世紀任務」，傾全國之力整合政府與民間資源，提升AI及科學研究實力。邱議瑩說，高雄是台灣半導體產業領航城市，將全力推動AI基礎建設與「智慧高雄燈塔計畫」，整合輝達與鴻海合作算力中心、市府單位、在地大專院校與龍頭企業能量，並爭取行政院「AI新十大建設」重點產業如矽光子、散熱等落腳高雄，啟動「高雄創世紀任務」。

邱議瑩接著說，算力即國力，將和已有成熟技術的中山大學等單位合作，發展氫能源，為高雄提供符合2050淨零轉型、國際企業要求且穩定的能源；並擴大推動智慧高雄燈塔計畫中「數位孿生(Digital Twin)」技術，提供「百家企業補助百萬低利貸款」，結合技職人才循環引擎計畫，鼓勵企業加速數位轉型。

針對靠天吃飯的農漁業，邱議瑩主張持續導入智慧科技應用，減輕作業負擔，擴大建立可追溯生產履歷農漁產品，並藉由租賃方式提供生產設備，提高產值與收入，也鼓勵青年加入，走出傳統農業看天吃飯格局。

