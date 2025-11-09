邱議瑩換新看板宣告接棒拚高雄 陳其邁子弟兵現身力挺

圖說: 陳其邁子弟兵力挺邱議瑩接棒。(圖片來源: 邱議瑩辦公室提供) 民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩9日選在新懸掛的「接棒拚！高雄贏！」戶外看板前舉行記者會，宣示將接棒有近三十年情誼與默契的市長陳其邁，延續高雄進步價值、共同為城市打拚，並宣布明日前往中央黨部正式登記參選。多位長期與陳其邁共事的助理、幕僚與後援會代表齊聚力挺，表示邱議瑩「最能延續陳其邁市長的精神與治理風格」。 記者會特別選在「美麗島雜誌」舊址，邱議瑩指出，1979年她的父親曾在此參與美麗島事件，這段歷史深刻影響了她的人生，也改變了台灣的命運。她說：「這裡是台灣民主的重要發源地之一，我選擇在這裡掛上第一面看板，是為了提醒自己，永遠記得民主前輩為自由奮鬥的精神，延續這份民主榮光，為高雄繼續努力。」

圖說：邱議瑩新看板在美麗島雜誌社舊址上架，宣示參選高雄市長決心。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供） 高雄市議員鄭孟洳表示，自己曾在市長補選期間，分別在手斷與腳傷的情況下仍陪陳其邁跑行程，也會義無反顧全力支持邱議瑩。「邱委員看似嚴肅，其實非常細膩溫柔，總能第一時間關心身邊的人，這份同理心與體貼，是政治人物最珍貴的特質。」 高雄市議員林志誠回憶陳其邁與邱議瑩親民的一面，提到陳其邁市長動土前與幕僚分享眼睛雷射手術的趣事，以及邱議瑩在彌陀海岸關心步道照明的貼心舉動。他指出：「無論陳其邁或邱議瑩，私下都一樣親切細心，真正關懷市民生活。」

圖說：邱議瑩（中）接下棒棒糖，也象徵接棒延續高雄市政。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

前青年局長張以理說，2018年選戰期間，陳其邁在掃街途中注意到青年在文化中心練舞的需求，當場指示團隊協助找場地。兩年補選上任，他仍半夜打電話督促落實。「這種執著與行動力，我在邱議瑩身上也看見。這樣的候選人，最有能力帶領高雄持續轉型。」 前隨行秘書張耀中也分享與陳其邁七年共事的經驗。他表示，邱議瑩與陳市長一樣，總是在第一時間奔赴災區。颱風期間曾有一回市長要前往美濃勘災，邱議瑩早一步抵達現場，並指揮團隊避開積水路段前進，展現強烈的責任感與行動力。他說：「若高雄能由邱委員接棒，一定會更加幸福。」 陳其邁前金、新興、苓雅區後援會主席林志田、王文祿、顏炳豪、陳福明，以及多位里長代表也現身聲援。林志田表示，邱議瑩展現陳其邁「緊緊緊」的效率與決心，具備承先啟後的能力與高度，所以在地三個區的里長主席都站出來，共同支持力挺邱議瑩。 邱議瑩指出，高雄是孕育民主的城市，也是台灣光榮的起點，希望能延續這份榮光，讓民主精神代代傳承，讓高雄繼續成為最有希望、最有人情味的城市。與會代表最後送上象徵接棒的「棒棒糖」給予邱議瑩祝福，希望她也能傳承接棒，現場氣氛熱烈。

