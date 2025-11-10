邱議瑩搶頭香登記初選 開嗆：支持鄭麗文就是支持中國人

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨2026縣市長初選刻正緊鑼密鼓進行中，自今(11/10)至14日起，台南、高雄、嘉義縣將辦理縣市長初選登記，表態參選高雄市長的立委邱議瑩上午前往領表登記並受訪指出，國民黨主席鄭麗文近日祭拜共諜，若是代表藍營未來路線，請問藍委柯志恩怎麼看？投給柯志恩就是投給鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線，高雄人不會接受。

民進黨立委邱議瑩，資料照，翻攝邱議瑩臉書

針對綠營縣市長初選，高雄將上演立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人之爭，台南則是妃憲大戰，嘉義縣則有立委蔡易餘、縣議員黃榮利表態。

至於登記參選時間，邱議瑩在上午前往登記，許智傑預計周四登記，賴瑞隆、林岱樺尚未確定；陳亭妃、林俊憲將在周三上午登記；蔡易餘則選定在周二上午登記，黃榮利預計周二下午登記。

根據民進黨初選公告，領表登記須繳納30萬登記費、60萬民調費及10萬保證金，共計100萬。邱議瑩也在上午9點半時前往黨中央領表登記，她說，覺得今天日子不錯，也擔心颱風快來，所以趕快先來登記。

外界關注鄭麗文的言行是否影響明年選舉一事，邱議瑩表示，當台灣往國際、民主社會靠攏時，國民黨卻像威權致敬、祭拜共諜，此事也在藍營內部引發風波，鄭麗文應對外說清楚，這是國民黨未來要發展的路線嗎？

邱議瑩指出，可能代表藍營參選明年高雄市長的柯志恩，是要延續鄭麗文路線嗎？若是，那投給柯志恩就是支持鄭麗文，就是支持中國人的路線，這是高雄市民眼裡不能接受的事。

針對市長初選的黨內對手、立委許智傑自稱是高雄最大公約數一事，邱議瑩表示，大家都在高雄努力，自己也擔任多屆立委，對高雄都非常了解，誰才能真正整合地方、派系、所有支持力量，才是市民眼睛所看到的，交給市民決定，兄弟姊妹登山，大家一起努力。

