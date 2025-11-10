邱議瑩搶頭香登記高雄市長初選 綠3參選人表態了

有意爭取民進黨高雄市長初選的綠委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆。（摘自邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆臉書粉專）

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨10日起至14日開放初選區領表登記，綠委邱議瑩今一早搶頭香，並表示「我已經準備好了」。綠委賴瑞隆預計在明（11）日登記，表態盼透過民進黨良好初選制度，產生最好候選人；綠委許智傑預計在13日前往登記，而綠委林岱樺則稱，會在黨部規定的期限內完成登記。

面對邱議瑩10日上午前往黨中央登記，賴瑞隆稍早也公布將在11日上午前往登記。被問到為何挑明天？賴瑞隆於立院受訪時稱，前陣子都在評估颱風動態，也擔心受到颱風影響，但現在看來是周三、周四影響較大，所以選在明天前往登記。

賴瑞隆表示，所有黨內同志都是兄弟姐妹，目標是一起登頂、一起在2026年團結守住高雄，這是最重要的任務，包括賴清德總統、高雄市長陳其邁也多次提醒，黨內選舉就是「點到為止」，君子之爭不要傷和氣，畢竟最關鍵還是在2026年高雄選舉獲勝，相信透過民進黨良好的初選制度，一定會產生最好候選人，並團結一致在2026年共同守住高雄，讓高雄更進步與更好。

賴瑞隆強調，相信初選只是過程而已，初選後所有兄弟姐妹一定會團結守護高雄，因為兄弟姐妹最關心的是高雄進步發展，而這也是所有高雄人最在意的是情，每個人都全力以赴遵守此原則，共同維護高雄最大利益。

此外，外傳新潮流上月有意找上同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合，以及最近有無跟許智傑聯絡？賴瑞隆說，自己跟許智傑本來就是很好的兄弟，常常溝通聊天，初選是每個人的權益，尊重跟許智傑之間的默契，沒所謂特別私下協調這件事情，既然黨中央初選制度都出來了，那就按照制度走，「因為接下來會進入黨中央協調期，4位兄弟姐妹如果有任何協調結果，不只是我跟許智傑，包括邱議瑩、林岱樺，大家有任何共識或任何目標達成的話，我想也尊重黨中央協調機制」。

許智傑則回應，「上個月沒有呀！不過過去確實有提到整合問題，第一是民調在誤差範圍內，第二為我是最大公約數，萬一若是選情緊繃、需要基層短兵相接拼搏的時候，我的確比瑞隆更有機會贏過柯志恩，也提供大家當作整合的參考」。

被問到根據綠營內部民調，許智傑對上藍委柯志恩的支持度目前排名第三，是否有信心爭取黨內提名？許智傑指出，根據這2個月多份有公信力的民調公司顯示，自己都排在前2名，且在誤差範圍內，「我會繼續努力，贏得最後勝利。」而高雄4位參選人都是君子之爭、公平競爭，最後也一定會團結一起贏得大選，讓高雄更好。

而許智傑預計在13日前往黨中央登記初選。林岱樺於立院受訪時則透露， 自己將會在黨部規定的期限內完成登記，提出對高雄市的市政願景向市民報告。

對於外傳正國會大老陳茂松於10月29日中常會中，向民進黨主席賴清德請命，盼妥善處理助理費案？林岱樺回應，她目前正全力進行無罪答辯，對於雄檢荒腔走板的不法起訴、有利證據的刻意漏列，她與律師團也已在法庭中呈現，助理費案需要朝野的共識才能解決，她對自己的清白有信心，以平常心看待；高雄市已走出派系決定，邁向市民做主的時代，不必再以派系思考高雄。

至於會不會擔心賴清德的意志影響初選？林岱樺稱，賴總統的意志很清楚，會有一個公平公正公開的初選，產生最符合民意的候選人。

