邱議瑩搶頭香登記！民進黨3參選人表態：相信透過初選產生最好候選人

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委邱議瑩完成高雄市長黨內初選登記。（圖／記者盧素梅攝影）

民進黨今（10日）起至14日開放初選區（台南市長、高雄市長、嘉義縣長）領表登記，立委邱議瑩搶頭香率先登記，同樣有意參選市長的立委許智傑表示，「我是最大公約數，會繼續努力，贏得最後勝利」；立委林岱樺則說，自己將會在黨部規定的期限內完成登記，並提出對高雄市的市政願景向市民報告；立委賴瑞隆也指出，相信透過民進黨內初選制度，一定會產生最好候選人，大家團結一致，共同守住高雄。

邱議瑩今早赴民進黨中央黨部登記參與黨內高雄市長初選，完成相關程序。邱議瑩表示，今天第一個來登記，是要向高雄市民宣示，自己做好準備，要和高雄一起繼續進步。自己多年以來在高雄求學、戀愛、成家立業，高雄給了自己許多的生命經驗與磨練，希望藉由這樣的生命歷程，回報給高雄。同時，她也希望未來能跟著高雄市長陳其邁與前輩們的腳步，讓高雄更進步。

廣告 廣告

針對邱議瑩登記一事，許智傑表示，「我是最大公約數，這二個月，多份有公信力的民調公司顯示，我都排在前二名，且在誤差範圍內，我會繼續努力，贏得最後勝利，我們高雄四位參選人都是君子之爭，公平競爭，最後也一定會團結，一起贏得大選，讓高雄更好。」

林岱樺則表示，將會在黨部規定的期限內完成登記，提出對高雄市的市政願景向市民報告。賴瑞隆則指出，所有黨內同志都是兄弟姐妹，目標是要一起登頂，團結守護高雄，這是最重要的任務，包括總統賴清德、市長陳其邁都多次提醒，黨內選舉點到為止不要傷和氣，關鍵還是2026選舉必須獲勝。相信透過民進黨內初選制度，一定會產生最好候選人，大家團結一致，共同守住高雄。

更多三立新聞網報導

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」：跟高雄持續不斷進步

明登記參選 邱議瑩：支持我，就是支持「最能延續陳其邁治理風格」的人

搶頭香！高雄市長初選10日登記 邱議瑩宣布：明天9：30去領表啟動參選

鄭麗文「祭拜共諜」說發酵 前藍委：真不知國民黨候選人明年要怎麽選？

