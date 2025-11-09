邱議瑩攜手陳其邁子弟兵 換新看板宣告接棒拚高雄 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今（9）日選在新懸掛的戶外看板前舉行記者會，多位長期與高雄市長陳其邁共事的助理、幕僚及後援會代表齊聚力挺，共同表示「邱議瑩最能延續陳其邁市長的精神與治理風格」，並宣布全力支持邱投入民進黨高雄市長初選。

邱議瑩表示，這次換上「接棒拚！高雄贏！」的新看板，象徵她與陳其邁近30年情誼與默契，也代表延續高雄進步價值、共同為城市打拚的決心。她並宣布，將於明日前往中央黨部正式登記參選。

本次記者會特別選在「美麗島雜誌」舊址舉行。邱議瑩指出，1979年她的父親曾在此參與美麗島事件，這段歷史深刻影響了她的人生，也改變了台灣的命運。她說，「這裡是台灣民主的重要發源地之一，我選擇在這裡掛上第一面看板，是為了提醒自己，永遠記得民主前輩為自由奮鬥的精神。今天換上『接棒拚！高雄贏！』的新看板，就是要延續這份民主榮光，為高雄繼續努力。」

高雄市議員鄭孟洳表示，自己曾任陳其邁助理，2017年與市長補選期間，分別在手斷與腳傷的情況下仍陪同陳其邁跑行程，「他是我唯一一個讓我斷手斷腳都要挺的市長」。她笑稱，雖然不希望在輔選邱議瑩時再「受傷」，但仍會義無反顧全力支持。

鄭孟洳說，「邱委員看似嚴肅，其實非常細膩溫柔，總能第一時間關心身邊的人，這份同理心與體貼，是政治人物最珍貴的特質。」

高雄市議員林志誠則以幽默方式回憶陳其邁與邱議瑩的「親民一面」，提到陳其邁動土前與幕僚分享雷射手術趣事，以及邱議瑩在彌陀海岸關心步道照明的貼心舉動。他指出：「無論是陳其邁市長或邱議瑩委員，私下都一樣親切細心，真正關懷市民生活。」

前高雄青年局長張以理回憶，2018年選戰期間，陳其邁在掃街途中注意到青年在文化中心練舞的需求，當場指示團隊協助找場地；補選上任2年後，他仍記掛此事，深夜打電話督促落實，「這種執著與行動力，我在邱議瑩身上也看見」。他指出，邱議瑩推動《再生醫療法》10年如一日，展現改革決心與毅力，「這樣的候選人，最有能力帶領高雄持續轉型」。

前隨行秘書張耀中也分享與陳其邁7年共事的經驗，邱議瑩與陳市長一樣，總是在第一時間奔赴災區。他回憶，颱風期間曾有一回市長要前往美濃勘災，邱議瑩早一步抵達現場，並指揮團隊避開積水路段前進，展現強烈的責任感與行動力，若高雄能由邱委員接棒，一定會更加幸福。

高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤曾任台中市議員江肇國助理，笑稱自己是「其邁的徒孫」。他回憶陳其邁在颱風來臨前特別指示關懷外籍漁工安置，展現高度同理與專業。他說，「邱議瑩委員同樣堅持對的事，不怕壓力、勇於承擔，她不只會做事，更懂得做人，是能真正苦民所苦的領導者。」

照片來源：邱議瑩辦公室

