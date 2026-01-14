邱議瑩敗在黨中央民調被指陰謀論 民進黨：4位候選人都無質疑

邱議瑩敗在民進黨中央民調中心被指陰謀論 韓瑩：4位候選人都無質疑。（曾薏蘋攝）

對於傳出昨天高雄初選民調，邱議瑩因為在黨中央的民調輸較多，才導致落敗，引發外界揣測這是黨中央貫徹「德意志」陰謀論；民進黨發言人韓瑩表示，昨天民調結果，4位候選人都對民調結果一致同意，也並未提出任何質疑，且一致對外喊團結。

民進黨2026年高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆出線，臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」分析，在3家民調機構中，賴瑞隆、邱議瑩在「山水」與「典通」2家民間民調機構中各有些微輸贏、平分秋色，僅僅在「中央黨部」的民調中，賴瑞隆卻明顯高出一大截，中央黨部有沒有貫徹德意志，邱議瑩心裡應該最明白。

廣告 廣告

邱議瑩今（14）日回應，比賽已經結束，「各式各樣的陰謀論都不需要」，也喊話全力支持賴瑞隆，讓民進黨繼續執政高雄。

【看原文連結】