邱議瑩敬告柯志恩：只顧黨意、擴大南北不公，高雄人一定跟你算帳！

記者李鴻典／台北報導

立法院會14日三讀通過財劃法修正案。民進黨立委邱議瑩今（19）天點名國民黨立委柯志恩，只顧黨意、欺壓高雄！繼續獨厚台北、擴大南北不公，高雄人一定跟你算帳。

邱議瑩點名國民黨立委柯志恩，只顧黨意、欺壓高雄！繼續獨厚台北、擴大南北不公，高雄人一定跟你算帳。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

邱議瑩說，她今天跟南部委員們共同召開記者會，強烈譴責藍白版財劃法修惡，並表達對政院版的支持。「我們也沒有多要」，如同高雄市長陳其邁所說，我們希望高雄市的統籌款、一般性補助款跟計畫性的補助，三個加起來不能少於去年，這是很卑微的要求。

廣告 廣告

邱議瑩說明，否則像是「高雄捷運紫線」經費就沒有下落，嚴重阻礙高雄重大建設，會影響沿途通過的三民、左營、楠梓、橋頭，以及她的選區大樹、燕巢。以統籌分配款為例，台北市分配到707億，高雄只有507億，但高雄市土地面積比台北大11倍，人口多了20萬，這是完全欺壓高雄。

再以全台工業跟服務業生產總額為例，全台灣是42兆新台幣，台北市可以分得9.5兆，而高雄市只分到4.7兆。原因是許多公司營業總部設在台北市，所以稅款直接分配到台北市，但汙染卻留在高雄和南部縣市，高雄人不會接受。

邱議瑩表示，她提出的財劃法版本裡，不僅讓承擔國家重工業發展和汙染的高雄被合理對待，也納入土地面積提高、增加糧食安全指數、增加環境負荷指數、增加高齡人口指數、並補上離島縣市大幅減少的漏洞。

邱議瑩說，再次敬告想代表國民黨參選高雄市長的柯志恩立委，只顧黨意、不顧高雄，繼續獨厚台北、擴大南北不公，高雄人一定跟你算帳。

更多三立新聞網報導

藍白惡修財劃法！民進黨南高屏11立委全到齊怒喊：南部人絕不是細漢

蕭旭岑曝鄭麗文兩岸路線！邱議瑩：投柯志恩就是支持鄭麗文「一國兩區」

月世界…淪腐臭垃圾谷！邱議瑩不滿被影射怒了：罰到傾家蕩產

綠市長初選提前開打！台南、高雄競爭激烈 辦記者會互別苗頭

