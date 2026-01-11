邱議瑩旋風銳不可擋！初選前夕「放大招」開分身掃街 豪華陣容曝光

即時中心／高睿鴻報導

民進黨高雄市長初選即將到來，這次的競爭可說相當激烈，4位資深立委及擬參選人賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑，均擁有雄厚地方實力，且民調都頗為接近，勝負難料；因此，這幾人近日也積極舉辦造勢、並試圖拉攏各方支持。據悉，邱議瑩今（11）日更是直接秀出「陸戰」肌肉，展現橫跨全台的好人緣，各縣市的黨內民代都成為她的化身，全面攻入高雄各大傳統市場掃街拜票，儼然已掀起一股「邱議瑩旋風」。

邱議瑩指出，今天的「大串聯」成員包括立委黃捷、副議長曾俊傑，以及議員林智鴻、林志誠、鄭孟洳、鄭光峰、李雅慧、江瑞鴻、黃秋媖，與議員參選人、前副議長蔡昌達、巫振興、黃雍琇、林浤澤、鄧巧佩，還有陳其邁市長子弟兵張以理、張耀中的「議會高雄隊」。

不僅如此，連外縣市民代也紛紛來捧場，包括台北市議員顏若芳、林延鳳，新北市議員李宇翔、黃淑君、基隆市議員鄭文婷、桃園市議員黃瓊慧等，全員分進合擊深入高雄市場，在各地掀起一股「邱議瑩旋風」。顯然，邱議瑩及上述支持她的民代，都積極把握黨內市長民調前最後一個上午，努力爭取市民支持，總共掃了12個市場。邱本人則到瑞興市場向大家懇託，1月12日至17日若接到電話民調，請唯一支持她。

掃街過程中，邱議瑩逐一緊握採買民眾的雙手，並懇託大家，自12日晚間起留意電話、接聽民調。據悉，她自參選以來，始終維持高人氣，現場反應熱烈；不僅有攤販送上象徵「當選」的蒜頭與蒸熟粽子祝福，也有採買的婦人，放下手中大包小包的菜籃，主動上前給予熱情擁抱，為選情增添溫暖畫面。

邱議瑩也說，無論何時做民調，都還是想抓緊最後時間、尤其今天是週日，與眾多市民朋友更近距離接觸，讓大家都能給她們加油打氣；同時，也希望自己的理念及訊息，可傳達給眾多的市民好友。她也提到，很感謝今天協助掃街的議員，大家在不同的市場、卻同步連線，就是要在高雄各角落、各區域進行大連線，在最後關頭拼出更好的成績。

邱議瑩最後再次呼籲市民朋友，晚上在家顧電話；她直言，每通支持的電話，都是讓其接棒陳其邁、持續帶領高雄向前的最大力量。

