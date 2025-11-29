邱議瑩明鳳山大造勢！預告「神秘嘉賓」蘇貞昌將現身站台

民進黨高雄市長初選白熱化，表態參選的綠委邱議瑩30日將在鳳山舉辦造勢活動，她今天（29日）預告前行政院長蘇貞昌將親自為她站台。邱議瑩表示，高雄鄉親都說「等蘇院長等很久了」，尤其是他經典的「撞球桿宣講」，一出手就是全場沸騰、氣勢爆棚。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

邱議瑩今天在臉書上發文公布30日造勢的「神秘嘉賓」，她指出，蘇貞昌明天將「衝衝衝」出席鳳山大團結。高雄鄉親都說「等蘇院長等很久了」，尤其是最經典的撞球桿宣講，一出手就是全場沸騰、氣勢爆棚，「明天一起到鳳山，感受蘇院長的火力，高雄贏、團結一起贏！」

蘇貞昌。（圖／中天新聞）

這場造勢活動將於30日下午3點半，在捷運鳳山西站旁舉行，民進黨立委邱志偉、林楚茵也將到場相挺，金曲歌王羅文裕、許志豪也確定開嗓助陣。

邱議瑩預告蘇貞昌將為他站台。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

另外值得注意的是，近期邱議瑩持續在社群推出一波接一波的「綠營挺邱」訊號，推薦文與影片連發。前總統陳水扁稱她是「最強母雞、最能延續陳其邁的人選」，高雄市長陳其邁也強調邱議瑩「禁得起考驗、扛得起責任」。邱議瑩表示，自己不僅展現清晰的接棒態勢，也凝聚綠營在高雄的最大共識與團結能量。

