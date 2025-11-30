邱議瑩是陳其邁心目中的接班人？陳水扁：我「第六感」很準

前總統陳水扁今（30日）在廣播節目中專訪表態參選2026高雄市長的綠委邱議瑩，他表示，自己的「第六感」很準，並指高雄市長陳其邁心中最能接棒、延續施政藍圖的人正是邱議瑩，但自己不方便公開表態。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

陳水扁指出，期中選舉一向對執政黨不利，但他相信總統賴清德是最有可能「打破魔咒」的總統，希望民進黨明年能大有斬獲，對賴有期待也有信心。他回顧2018年民進黨在高雄雖然民調領先，最終仍因大意失荊州翻盤，因此明年更不能掉以輕心。陳水扁直說，近期陳其邁的助理、幕僚與後援會成員陸續挺邱，背後意義不言而喻。

邱議瑩坦言，2018年高雄輸掉有多重因素，包括韓國瑜高喊「貨出去、人進來、高雄發大財」口號快速發酵，讓市民想換人看看，最終讓韓國瑜勝選，但他隨後投入總統大選，許多選民覺得後悔「投錯了」，但如今市民心中自有判斷，「有了前車之鑑，相信大家會更明智」。

陳水扁。（圖／中天新聞）

針對初選對手林岱樺參選與否對於整體選舉的變數，邱議瑩表示，林岱樺已多次公開說會依規則走，初選過程每位候選人都展現君子之爭，既然參加比賽就要願賭服輸，不管最後誰出線都要全力支持。

陳水扁透露，自己與陳其邁談選舉時，常聽到他對邱議瑩的肯定，「我第六感很準，他內心認為妳最能延續他的施政藍圖。」但也強調自己不代替陳其邁發言。邱議瑩則說，之前每次選舉她幫陳其邁與菊系或其他派系溝通、合作，「我能當桶箍，陳其邁對我很有信心。」

陳其邁。（圖／中天新聞）

邱議瑩認為，選舉沒有穩贏，但在陳其邁執政期間，高雄在建設、經濟、招商、觀光等面向大幅進步，延續謝長廷、陳菊奠基後「急起直追」，市民明顯感受綠色執政的品質，也反映在民調的好感度上。她並指出，自己和陳其邁長期共事，有良好的互動，她協助高市府處理中央協調與經費爭取，例如仁武滯洪池案，她就在1個月內完成協調，雙方合作默契深厚。

