邱議瑩比賴瑞隆好打？黃揚明揭她「豐功偉業」：民調有天花板

2026年高雄市長競爭激烈，根據目前民調顯示，民進黨由立委賴瑞隆或邱議瑩出線的機率最大，不過最近藍營有聲音表示，對國民黨立委柯志恩來說，邱議瑩反而是比較好打的對手。對此，媒體人黃揚明在節目《大新聞大爆卦》強調，邱議瑩因自身的政治人物特性，民調會碰到天花板，而柯志恩則應主攻市政議題，比較容易加分。

黃揚明表示，民進黨在高雄「不管是誰都很強」，沒有說誰比較好打、誰比較難打，不過邱議瑩是一個「愛恨分明」型的政治人物，這種類型因為相對地仇恨值比較高，而選民投票時不見得有最喜歡的候選人，但會去投「最不討厭」的，所以在民調上常有天花板存在。

黃揚明提到，為何會有分析說賴瑞隆會讓柯志恩比較不好選，「因為就真的不知道要打他什麼，打他是陳菊的子弟兵嗎？然後呢？」賴瑞隆在政壇的存在感比較低，也就沒有這麼多的爭議事件，反而邱議瑩的「豐功偉業」太多，隨便都可以講出踹門、賞藍委羅志強巴掌之類的事。

​黃揚明直言，藍白一旦合作，基本上對邱議瑩都不會有好感，所以她初選花了很多功夫在「消除仇恨值」，包括面對比較爭議的官司都選擇不上訴、道歉等，但「被討厭」這件事本事就很難化解；總而言之，民進黨還是賴瑞隆、邱議瑩這2人的機率相對高，後續就是比誰犯的錯比較少。

黃揚明： 柯志恩知名度夠，應主攻市政議題 ​

​​黃揚明強調，柯志恩的優勢是，她除了林岱樺之外，都比民進黨其他人布局高雄更久​，理論上高雄市民不會不知道她，所以現在已經不需要打知名度，而是要打出品牌效應。例如像8年前，前高雄市長韓國瑜打的「又老又窮」，柯志恩可以透過這些市政議題，會有比較強的加分效果。​

黃揚明也說，至於會被攻擊「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，但其實對高雄人來講，他們對鄭麗文是相對陌生的，很久很久以前才有人知道鄭麗文在那邊選過，當然對民進黨凝聚者會有一定的效應，但比起市政議題比較不容易發酵。

