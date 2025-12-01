邱議瑩民調第一？她酸：柯志恩會比較好選

▲ 民進黨立委邱議瑩表示，她已準備好接棒陳其邁，「帶領高雄繼續贏！」是「最能延續、甚至超越」的接棒者，目標把高雄從五星城市推向六星。（圖／高雄市長參選人邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 《上報》上月29日公布高雄市長最新對比式民調，結果顯示，四位民進黨立委皆領先國民黨立委柯志恩。其中，綠委邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩的23.7%；綠委賴瑞隆以50.4%領先柯志恩的23.1%；許智傑以50%領先23.7%；林岱樺則以43.3%領先19.6%。台北市前副市長李永萍說，民進黨最好趕快確定提名邱議瑩，這樣柯志恩會比較好選。

李永萍在政論節目《新聞大白話》中說，綠營的民調數據令人感到「奇幻」，邱議瑩選區內發生「垃圾山連環爆」事件，但民調卻衝到第一名，並超過51%，如果民進黨提名邱議瑩，柯志恩只要不斷針對「垃圾山」問題進行攻防。

李永萍也分析，民進黨內部的派系結盟值得關注，台灣南部和北部「反賴清德」的「英蘇連線」，也就是前總統蔡英文和行政院前院長蘇貞昌的連線，有合流的傾向，新北市支持蘇貞昌的女兒蘇巧慧，高雄則支持陳其邁同屬英系的邱議瑩，英蘇兩大勢力正在南北交互使用。

李永萍認為，邱議瑩無論如何都必須為高雄市「充滿了垃圾」以及「垃圾山代名詞」所帶來的毀損名譽問題負全責。

