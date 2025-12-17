邱議瑩民調第一確定出線？林岱樺狠酸數據矛盾：造勢工具

民進黨立委林岱樺今舉行第二場政見說明會。施書瑜攝



距民進黨高雄市長初選民調僅剩不到一個月，昨有媒體引述民進黨「內參民調」結果，並指立委邱議瑩穩居第一名，林岱樺排名落後，且二至四名差距接近，引發討論。對此，林岱樺今（12/17）質疑民調的真實性與專業性，直言相關數據前後矛盾，狠酸民調僅是造勢工具。

民進黨高雄市長初選民調進入倒數，各陣營加緊衝刺，林岱樺今日在高雄福華飯店舉行第二場政策說明會被問及民進黨「內參民調」結果。

對此，林岱樺表示，該份民調顯示她對國民黨立委柯志恩的支持度領先幅度最大，卻未被列為第一名，邏輯明顯不通，她強調，民調應是科學化、量化的專業工具，而非文宣操作。

林岱樺進一步質疑，該民調未清楚交代委託單位、執行單位與調查方法，卻號稱為民進黨內部民調，是否真有其事，應由黨部對外說明。

林岱樺直言，若民調沒有清楚說明委託單位與執行單位，也未交代任何科學數據與調查方法，卻任意拿來比較、對外發布，這樣的民調也只是政治造勢的工具。

