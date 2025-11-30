邱議瑩民調衝到第一 李永萍樂見最好提名她：柯志恩會比較好選

昨（29）日出現一份2026高雄市長選舉最新民調，4位民進黨候選人均領先國民黨立委柯志恩，其中又以立委邱議瑩51.9%大幅領先柯志恩23.7%，領先幅度是4人之中最多。對此，前台北市副市長李永萍認為，有本事民進黨就提名邱議瑩，她很樂見，因為柯志恩這樣會比較好選。

前台北市副市長李永萍。（資料照／中天新聞）

這份民調是由《上報》公布，此次民調依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為24.5%；其次為賴瑞隆，以50.4%支持度領先柯志恩23.1%，未表態為26.4%；許智傑以50%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為26.3%；最後一名是林岱樺，以43.3%支持度領先柯志恩19.6%，未表態率為37.1%。

新黨台北市議員侯漢廷昨日提到，看到昨日《上報》民調，讓他忍不住直呼，「垃圾越多，民調越高？」尤其這麼長的時間以來，發現了美濃大峽谷、柏油山，這邊又一個垃圾，那邊又一個垃圾，結果這麼多的垃圾之後發現啥，發現邱議瑩的民調節節上漲。所以柯志恩如果想要讓自己民調上漲，是不是應該要多丟一點垃圾？

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

對於這個結果，李永萍今日在政論節目《新聞大白話》直言，「台北市議員侯漢廷所講奇幻世界的事情發生了」。邱議瑩的民調衝到第一，而且還過51％，這讓她私心覺得，民進黨有本事就提名邱議瑩，她很樂見，因為屆時柯志恩會比較好選，只要持續打垃圾山，而且接著連環爆，現在看來還會繼續爆，畢竟邱議瑩的選區很大，到處都在堆積垃圾。

李永萍表示，她不曉得民進黨初選在自嗨什麼，但從派系政治來看，台灣南部和北部的反賴清德英蘇連線，也就是蔡英文和蘇貞昌，確實有合流傾向。例如在新北市，就支持蘇貞昌的女兒蘇巧慧，至於在高雄，蘇貞昌支持陳其邁同屬英系的邱議瑩，兩邊因此結盟，南北交互使用，這就是民進黨內部的盤算。

民進黨立委邱議瑩。（圖／中天新聞）

李永萍認為，現在高雄市被認為充滿垃圾，是「垃圾山」代名詞這樣毀損名譽的情況，邱議瑩得負全責。

