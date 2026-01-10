邱議瑩準備好了！翁章梁、陳光復拍片力挺 丈夫李永得到場聲援

民進黨高雄市長初選倒數，立委邱議瑩（中）10日傍晚6時30分在高雄中正高工籃球場辦選前之夜造勢活動，活動尾聲她的丈夫李永得（左二）也上台相挺。（洪靖宜攝）

民進黨高雄市長初選倒數，立委邱議瑩10日傍晚6時30分在高雄中正高工籃球場辦選前之夜造勢活動，活動尾聲她的丈夫李永得也上台相挺；邱議瑩表示，她的選舉之路並非一帆風順，但她為了選舉已經做足準備，請鄉親繼續支持她，讓市政延續，開創新未來。

邱議瑩今日舉辦造勢活動，現場邀請台南市長黃偉哲站台，嘉義縣長翁章梁和澎湖縣長陳光復也獻聲透過影片表態，齊心喊「唯一支持邱議瑩」，組成「高南澎嘉連線」。

翁章梁透過影片表示，「邱議瑩是一位懂人情世事的人，她做立委之後，都是站在鄉親的角度，為我們鄉親打拚，不管是台灣民主自由，還是鄉親福利，可以說是扮演很好的立委，所以邱議瑩是可以讓我們依靠，可以讓我們信任的人。」

陳光復也在影片提及，「一路看邱議瑩，從早期美麗島受難家屬，那時候她很小，她一路以來為台灣打拚，從國大代表、客委會副主委，到六屆立法委員。她做什麼像什麼，她有能力、有資歷，能夠帶領高雄繼續向前走，拜託唯一支持邱議瑩。」

邱議瑩則表示，這次參加市長初選，一開始沒有人看好她，市區的民眾對她認識不多，對她有印象的市民，還有大部分都覺得她在立法院的表現是「恰北北」女生。但她從政30年來，擔任過國大代表，同期有包括黃偉哲市長，賴清德總統，她也擔任過中央客委會副主委，有中央歷練，也擔任了六屆立法委員。

邱議瑩說，她從政一路走來，有風光有低落，有被網路霸凌，有到一路這麼多好朋友相伴，她將這些經歷與心路歷程，以及對高雄未來的展望，透過200多場客廳會、電視政見會，向市民告她想為高雄做什麼。

邱議瑩表示，她在上周電視政見發表會中，向大家報告這些願景，很多朋友都給她相當好的回應，像是她的老朋友鍾年晃說，她已經變成「邱議瑩2.0」，成熟、有遠見，是高雄市市長最好的選擇。邱議瑩強調，她已經做好準備，讓市政延續，城市升級，開創新未來。

