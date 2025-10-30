邱議瑩火大了！喊告邱毅誣指「3大弊案」 再轟柯志恩尖酸刻薄

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

高雄美濃大峽谷案延燒，橋頭地檢署持續溯源，重懲不法分子。然而，卻有不少有心人士將此案污名化，前立委邱毅更指稱，民進黨立委邱議瑩涉及「3大弊案」。對此，邱議瑩今（30）日反擊，有特定媒體影射該地主背後不法份子是她與市長陳其邁，以及邱毅於節目上公然抹黑，她將一併提出法律告訴。

針對美濃大峽谷案，邱議瑩表示，仍要呼籲國民黨立委柯志恩出來說清楚，昨天地主兼盜挖者，也就是某議員助理被聲押，不法集團背後勢力已經呼之欲出，柯志恩與其助理赴現場視察，某報導還刻意將柯的臉馬賽克，「我不知道這到底是什麼狀況，呼籲柯委員出來說明清楚，檢調也應該持續深入追查，務求把不法份子繩之以法」。

接著，邱議瑩強調，現在有特定媒體影射，地主背後的不法份子是她與陳其邁，「所以他們寧可自殺，也不願意把這些人扛出來」。因此，她再次重申勿枉勿縱，若持續進行抹黑、不實指控將提出告訴，也包括邱毅於電視節目公然指控其「涉入3大弊案」，她同樣會提出法律告訴，在此一併正告大家。

至於柯志恩稱「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，邱議瑩則回嗆，尖酸刻薄的話不用講太多，不用把自己包裝成像一個教授，嘴巴卻講出這種話。她直指，民進黨從來沒有派蓮霧、西瓜出來選舉，從頭到尾也都認為柯志恩是個可敬對手，「面對這樣的對手，我們每個人都是戰戰兢兢、努力往前行，所以收起尖酸刻薄的嘴臉，大家好好拚一場選戰」。

