邱議瑩為初選撕「恰北北」標籤？ 東海大學助教曝私下真面目

民進黨高雄市長初選進入白熱化階段，立委邱議瑩獲得英系與扁系支持，再加上一改過往在立院「兇悍」形象，積極在地方掃街拜票。不過，東海大學助理教授李怡萱發文透露過往參加電視辯論會時邱議瑩私下「真面目」。

民進黨立委邱議瑩。（資料圖／中天新聞）

李怡萱在臉書發文回憶，大學時參加電視辯論被邱議瑩評審的經歷，當時邱議瑩剛落選且有傳言要去該電視台開節目。李怡萱表示，邱議瑩在評比賽時對旁邊的人說「好無聊！我都聽不懂！」由於攝影棚很小，她就坐在旁邊清楚聽到這番話。

李怡萱形容，邱議瑩的五官長相比很多藝人都漂亮，但她的腦子和氣質讓人覺得難看到印象深刻。她表示當時超震驚，因為邱議瑩是比賽裁判，竟然毫不在意地當著辯士的面這麼說。李怡萱提到，後來邱議瑩生過一場大病，她在立法院當助理時看到的邱議瑩已經不像上節目時那樣，很少發言沒什麼存在感，可能當時身體不好難以發揮。

邱議瑩在國會朝野衝突中相當強勢。（圖／張永杰臉書）

李怡萱在文中感嘆，一個連大學生政策辯論這種幾分鐘的申論質詢都聽不懂的人，一個會當著辯士的面說比賽好無聊的人，人生多數時候都掌握了台灣的政治權力。她以反諷口吻表示「恭喜高雄人有這麼福澤深厚的人當民意代表和市長」，並稱邱議瑩身體健康、婚姻美滿、事業順利，希望台灣人民都可以像她活得這麼好運和肆意。

該文引發網友熱議，有網友留言表示「拜託千萬不要這種隨便打人巴掌的人來當我們高雄市長」，也有網友認為「台灣的悲哀在於他們再爛都沒辦法讓那四成選民清醒過來」。另有網友回應稱邱議瑩在屏東第一次出來選立委時還很親民，後來就改變了。也有網友直言「我看到電視上的她，就是一個囂張不可理喻的肖查某」，以及「她年輕的時候真的是很漂亮，但是在不開口的狀況下」。

