邱議瑩牽陳其邁熱舞影片爆紅！一冷一熱神反差 網友笑：邁邁來了又不嗨

政治中心／綜合報導

高雄立委邱議瑩8日在社群分享參與高雄「2025 TAKAO豐潮」原住民族聯合豐年節的影片。只見她隨音樂熱情起舞，隔壁牽著的陳其邁市長動作卻略顯拘謹，形成「一冷一熱」的強烈對比。邱議瑩在影片幽默寫道：「在TAKAO豐潮，旁邊來了個不嗨的同學……」。影片上線不到一天，就吸引近三十萬次觀看，留言區笑翻、互動相當熱烈。

邱議瑩笑喊，「旁邊來了個不嗨的同學」。（圖／翻攝自登真-邱議瑩臉書）

影片引來立委黃捷留言：「邁：I人想回家」，立委吳沛憶則幽默回覆：「留友看，邁邁在豐年祭摩羯了。」高雄市觀光局長高閔琳也笑說：「議瑩姐好美」。網友們更紛紛留言：「邁邁的淡定嗨」、「邁邁好卡」、「邁邁想回家但邁邁不說」，還有人讚嘆：「議瑩姊姊穿族服好美！超級適合的！」、「好希望委員接棒市長」。

廣告 廣告

邱議瑩當天特別穿上好友親手縫製的紅色排灣族服飾，連現場族人都驚呼：「這種紅色好久沒看到了！」展現她對原民文化的尊重與用心。陳其邁市長也換上傳統服裝，與邱議瑩攜手加入圍舞行列，現場氣氛熱烈又溫馨。

更多三立新聞網報導

邱議瑩搶頭香登記！民進黨3參選人表態：相信透過初選產生最好候選人

搶頭香！邱議瑩登記高雄市長初選嗆喊：投給柯志恩就是支持鄭麗文

明登記參選 邱議瑩：支持我，就是支持「最能延續陳其邁治理風格」的人

搶頭香！高雄市長初選10日登記 邱議瑩宣布：明天9：30去領表啟動參選

