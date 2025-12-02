即時中心／高睿鴻報導

民進黨立委邱議瑩有意角逐明（2026）年高雄市長選舉，若她能於黨內初選擊敗林岱樺、賴瑞隆、許智傑等高雄綠委，就有機會代表綠營，挑戰國民黨擬參選人、立委柯志恩。前（30）天晚上，她更舉辦氣勢驚人的大集會，吸引上萬名支持者相挺；令人注意的是，過去一向以「國會悍將」聞名政壇的邱議瑩，演講時也特別解釋，雖然很多人覺得她「恰北北（兇巴巴）」，但其實自己很溫柔。今（2）日受訪時，她也再次重申此論點。

邱議瑩前天在造勢大會侃侃而談，直言說，這段時間她已經舉辦超過百場座談會，和很多市民面對面；邱接著指出，很多鄉親看到她，都直呼說：「以前在電視上看到妳，都覺得妳『恰北北』」。因此，邱議瑩也笑著問台下群眾說，「你們有感覺嗎？會嗎？」，接著解釋道，其實若跟她本人接觸過，大家都會發現，「其實我很溫柔」。

她接著又說，「關於恰北北這件事，我還是要跟大家說，我不是為了兇而兇，我是應該兇就會兇」。邱議瑩舉例，就像最近立法院處理財劃法，她一直希望柯志恩能正面回應，是否支持對高雄有利的版本？而不是閃閃躲躲、擔綱鄭麗文跟傅崐萁的投票機器？「但她一直沒有回應。那我是不是應該兇？為了高雄的款項，我是不是要極力爭取、挺身而出？請問大家，當高雄被欺負的時候，我是不是要站出來說話？我們要為高雄說話，對吧？」，邱議瑩說。

快新聞／邱議瑩狠撕「恰北北」標籤！暖喊「我很溫柔」：會為正義挺身而出

民進黨立委邱議瑩。（圖／民視新聞）

不過，對於邱議瑩的說法，許多藍營支持群眾相當反感；知名親藍粉絲專頁「政客爽」就在臉書指出，過去邱議瑩曾對藍委羅智強打巴掌、踹破法務部長的大門、在立法院比中指、就連藍委李慶華都曾遭她毆打。因此，該粉專質疑，邱議瑩的形象真的是「恰北北」無誤。

對此，邱議瑩今早表示，雖然很多人都會從電視媒體的畫面，看到她好像是恰北北，「但通常，我是該恰的時候就恰；為不公不義的事情爭取時，該挺身而出，我就會挺身而出」。邱議瑩強調，其實她平常私底下「是非常溫柔的」，但為了公平正義、為了讓高雄不被欺負，「該恰就恰，這是我的原則」。

另，針對國民黨質疑，當天前行政院長蘇貞昌於造勢場，宣稱「高雄若被國民黨拿去，民進黨就該包起來（收掉）了」，明顯是侮辱高雄人的說法；邱議瑩對此回應，根本沒有任何人要羞辱高雄，大家都是期待高雄能越來越好。她接著酸說，真正羞辱高雄的，是那些心不在高雄、沒有想為高雄多做一點事、也沒有想為高雄人多爭取一些權益的人，「這樣的人，才是真正在羞辱高雄」。

原文出處：快新聞／邱議瑩狠撕「恰北北」標籤！暖喊「我很溫柔」：會為正義挺身而出

