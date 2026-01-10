邱議瑩獲陳其邁「交棒」引聯想！高雄市長初選黃金周 3對手都說話了

陳其邁參加高雄富邦馬拉松趣味賽，穿著恐龍裝「接棒」給邱議瑩，畫面引發聯想。邱議瑩競總提供



民進黨高雄市長初選競爭激烈，今天（1/10）是選前黃金周，立委邱議瑩上午在趣味馬拉松活動中從市長陳其邁手中「接棒」掀起話題，其他參選人林岱樺、賴瑞隆及許智傑紛紛對此回應。

民進黨高雄市長初選預計12日至17日進行民調，邱議瑩今天在國家體育場參加高雄富邦馬拉松趣味競賽，被安排在陳其邁下一棒，她接棒後在臉書曬出照片，寫下「接棒拚、高雄贏」，引發話題。

對此，邱議瑩回應，她跟陳其邁相識已久，很有默契，交棒動作並非刻意安排，而是在活動過程自然而然發生，但她也坦言，希望高雄市政「一棒接一棒」持續推進，由她接續努力，延續高雄的榮光。

林岱樺指出，接棒不是遊戲，更不是表演，沒人會把初選當遊戲，自己會在改革框架下承擔陳其邁所說的「市長壓力」，延續陳其邁的高雄發展，並重新檢視產業佈局、公共建設與社會安全網，走向下個10年。

賴瑞隆則強調，從世界運動會到打造五月天5萬人首例演唱會，他才是最熟悉市政的市長人選，希望大家做他的後盾，幫忙顧電話，不只顧選戰，還要顧前市長謝長廷、陳菊，以及陳其邁等人多年來在高雄打下的根基。

許智傑表示，自己一早在林園車隊掃街，許多鄉親說市政應該延續，不能停下來，期待他延續陳其邁的施政成果，把高雄再推上一層樓。他這幾天會全力以赴，向民眾爭取支持。

民進黨高雄市長初選將在1月12日至17日進行初選民調，左起為許智傑、林岱樺、邱議瑩及賴瑞隆。資料照，廖瑞祥攝

