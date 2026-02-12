邱議瑩現身力挺 拜託大寮林園鄉親民調唯一支持張耀中
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
立法委員邱議瑩今（12）日陪同市議員參選人張耀中，在大寮後庄掃街拜票，三民區市議員鄭孟洳、大寮區後庄里長鄭德文也一同現身，與現場民眾互動熱絡。邱議瑩肯定張耀中年輕、骨力，有熱情和願景，並請大寮、林園鄉親接到民調電話時，回答唯一支持張耀中。
邱議瑩提到，根據她的觀察，張耀中在高雄市長陳其邁身邊7年的歷練，表現相當優秀，對市政推動與地方民情都相當熟悉，無論是政策規劃或基層服務，也都獲得市府與基層的好評，是年輕一代中難得兼具歷練與熱情的人才。
邱議瑩說，林園與大寮正處於關鍵發展階段，需要一位熟悉市政運作、具備實戰經驗，又能與市府團隊密切合作的新生代議員，她認為張耀中是最好的人選。
邱議瑩也向大寮、林園的鄉親請託，「肯定陳其邁、牽成張耀中」，讓新世代進入議會，為大寮、林園帶來新氣象。
張耀中表示，感謝邱立委的肯定與鼓勵，這份支持對他而言既是榮耀，也是責任。他未來將延續市府團隊務實做事的精神，持續傾聽基層聲音，全力爭取建設與資源，為林園、大寮帶來更好的發展。
照片來源：張耀中提供
