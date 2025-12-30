邱議瑩發表「六星城市」願景 提40項政見加速高雄產業轉型 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩今（30）日發布政策白皮書，成為初選中率先將政見集結成冊並印製發行的參選人，該白皮書以「六大願景、六星城市」為主軸，共提出40項具體政見。她強調，接棒陳其邁市長並非易事，但她已做好準備，並具備承擔責任的決心。

邱議瑩表示，自10月起已陸續舉辦六場政策說明會，並透過超過200場鄰里座談廣泛聽取市民第一線意見，將產業界、學術界、文化界及社福團體的集體智慧凝聚成這份對市民負責的承諾。

廣告 廣告

在政見亮點方面，邱議瑩提出的「新生兒希望帳戶」主張為每名新生兒存入3萬元至信託專戶，作為人生第一桶金，此構想也吸引朝野政黨關注，顯示其具備高度前瞻性與可行性。

針對產業發展，邱議瑩計畫推動「高雄創世紀任務」，預計打造完整的科技廊帶與上下游產業鏈，目標創造10萬個優質工作職缺，讓高雄轉型為新創與高科技並進的城市。她說，在社會福利部分，她承諾加碼敬老卡至每月1,000點，並建構從育兒、就業到安心養老的「從搖籃到老年」完整支持系統。

在文教與安全領域，邱議瑩提出「雙語 Plus 計畫」以培育下一代國際溝通與數位能力，同時強化偏鄉教育設施以縮短城鄉差距。她也強調城市韌性的重要性，將公共安全與極端氣候應對納入「安全高雄」

願景中，並關注日常交通順暢與公共空間友善。邱議瑩感性提到，個人的人生挑戰讓她更清楚責任的意義，希望透過白皮書向市民證明，她不僅有願景，更具備帶領市政團隊向前發展的執行力。

照片來源：邱議瑩辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／憶2019立委選戰讓蔣萬安喊「搶救」 吳怡農嗆：現在競爭根本還沒開始

中午來開匯／北捷案通報時間空窗1小時 吳怡農籲成立常態性北部聯合指揮中心

【文章轉載請註明出處】