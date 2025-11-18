邱議瑩發表「文教高雄」政策

▲ 民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩，今天舉行「六大願景、六星高雄」政策發表會，表示將會推動「雙語普拉斯」，透過母語、外語、AI以及程式語言，並培育AI素養，提升高雄學子國際競爭力，從小開始贏。（圖／民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄在長陳其邁成功爭取台積電投資後，已轉型成為高科技之城，培育AI人才，已是下一階段城市發展重點。民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩，今（18）日舉行「六大願景、六星高雄」第五場政策發表會，表示將會推動「雙語普拉斯」，透過母語、外語、AI以及程式語言，並培育AI素養，提升高雄學子國際競爭力，從小開始贏。

邱議瑩表示，AI時代，數位能力攸關學子競爭力，在母語及外語的雙語基礎上，結合AI及程式語言教育，讓孩子們從小能夠用世界的語言與國際接軌；但AI也充斥許多錯假資訊，藉由AI素養的培育，孩子們從小學習辨別AI真偽與倫理規範，用正規方式善用AI，而不是被AI誤導；此外，也會加速推動班班大螢幕、平板等措施，提升偏鄉數位教育基礎設施，減少資源落差。

邱議瑩接著說，一座城市的產業需要均衡發展，當孩子進入國高中階段，一方面將擴大與高雄在地大學及台積電等高科技產業合作，透過社團或專題課程，提前認識業界實務、對接半導體企業實習機會；一方面也會啟動「技職人才循環引擎計畫」，以台鋼科大為例，打造結合高等教育、技職專業、傳統產業的合作模式，透過與企業共同補助實習薪資，提高企業產學合作誘因，讓學生及早進入實務現場，實現畢業即就業。

有鑒於高雄是全國唯一擁有陸軍、海軍、空軍三軍官校的城市，有眾多準國軍將士在這裡生活，邱議瑩說，將推動軍校跨校雙學位制，讓官校學生可跨校修習高雄在地大學學分，符合資格可獲得軍校與大學學位。透過官校與大學的合作，讓國軍將士在求學階段能獲得更多專業培訓，多一個學位，未來多一個更好的機會。

關於體感與電競產業，邱議瑩說表示將透過電競人才培訓計劃，並協助體感科技與教育、國防訓練、民防訓練等各層面合作，結合市府、國軍與民間資源，進一步推廣產業發展、培育人才與強化城市韌性。

邱議瑩進一步表示，母語與族群文化是自己擔任市長後的重點施政，台灣閩南、台灣客家與台灣原住民族，在高雄留下許多精彩的故事；邱議瑩以自己爭取客委會與紙風車劇團合作的客家親子劇「燈怪」到高雄演出為例，將擴大鼓勵各族群推動文字書寫、詩歌展演或影視表現，讓高雄的本土故事更為人所知。

針對近年來高雄與多國駐台機構合作舉辦生活節廣受好評，邱議瑩說，全球還有許多國家與文化都值得更進一步交流，將會擴大舉辦各國生活節，讓高雄走入國際，也讓世界看見高雄。

