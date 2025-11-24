邱議瑩的柔性告白！7年後重開個人臉書 這次說說「心內話」

邱議瑩在「高市挺高市」記者會上穿戴日本交流協會贈送，象徵台日友好的絲巾。 圖/邱議瑩臉書

[Newtalk新聞] 隨著民進黨高雄市長黨內初選白熱化，各候選人無不使出渾身解數，爭取勝出機會。立法委員邱議瑩今天突然重開個人臉書，已經關閉七年的臉書，今天突然重開，標題是「兩個女人的戰爭」，意有所指，她的對手是國民黨高雄市長候選人柯志恩，似乎暗示初選已經不是她的關卡了。

邱議瑩的貼文如下：

（心底的話，非關參選聲明）

這是兩個女人的戰爭？

每天跑滿行程，連喊一聲累的自由都沒有，我累嗎？噢，不，我笑著喊著戰鬥著，不知不覺癱倒在沙發上，不小心又進入夢鄉了。

其實，這是我的日常，大概很多人不知道這是我第六任的立委，六任立委，20幾年來，我可以不喊累做很累的工作，還越做越享受服務眾人的工作。大概這是我的命格吧，我的名字帶個「議」，就註定我會跟議場結緣，議會是我家，ㄧ進來就超過22個年頭。

友人問我為什麼要參與高雄市長這一役？高雄市是台灣民主發源地，是蘊育台灣民主自由的聖地 ，我有幸在這次承載選民的期望，參加高雄市長民進黨內初選，百感交集，只能在自己的個人臉書對空獨語。

有不少人期待這是兩個女人的戰爭，我笑稱，與其說是兩個女人的戰爭，不如說是黨對黨的戰爭；且是自由民主與投降親共的競爭。

我的murmur，或許有人有興趣來看，我的個人臉書自2018年9月27日最後一則貼文後即關閉。為什麼關閉？我想個人的思緒就留給自己，公眾的事務與外界的互動，就放在粉專和其他社群與公眾分享。

今天打開好久不見的個人臉書，幾分驚喜和思念，有些話語想法本來只想跟好友分享的，既然是公開的臉書，可能樓上招樓腳、厝邊找隔壁，統統來看了。好吧，既是公開，那我就大方分享ㄧ些觀點想法，有國內外時事見解看法，有我這次參選特別漏網鏡頭，還有捕獲野生的稀罕畫面。友人笑問，準備端出媒體的菜色了嗎？

正是。媒體可能對參選人的想法有些興趣，四平八穩的官方說法，反而不是媒體有興趣的點，這裡有ㄧ點詼諧的、俏皮的、更貼近生活的，有更真實的我，才是個人臉書的特點。

當然，雄壯威武的主題，我不會少，譬如日前我推出的「高市挺高市」、「台灣挺日本」～普發萬元遊日本兼護台，獲得黨內外熱烈迴響，遍地開花，這就是很嚴肅的主題。很榮幸能提出這樣的想法，獲得大家的讚聲，尤其高雄市長陳其邁特別用力回應，高雄市就是跟國際接軌的城市，日本有事，就是台灣有事。

接下來，我會跟大家分享很多事，請大家拭目以待，歡迎大家一起來交流，今天開箱第一篇貼文，好久不見了，臉書。

