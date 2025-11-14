邱議瑩立院推高雄農漁產！ 「藍綠對手」都現身
高雄市 / 綜合報導
民進黨高雄市長初選白熱化！立委邱議瑩今(14)日在立法院舉辦「 農漁 市集」，推廣在地農漁特產，而檯面上要角逐高雄市長寶座的，除了立委林岱樺之外通通都來了，就連國民黨立委柯志恩也來捧場，還大讚美食很好吃。
立委(民)邱議瑩說：「阿蓮地區，自己養的台灣豬肉。」阿蓮地區自己養的台灣豬肉，煎到表面微焦，油脂在鍋中跳躍香氣四溢，來自高雄阿蓮的豬肉，還有旗山香蕉等知名農產品，民進黨立委邱議瑩，直接搬進立法院康園廣場。
農業部長陳駿季VS.立委(民)邱議瑩說：「要去巡迴(巡迴)，這個我來處理。」農業部長陳駿季也在現場加碼，讓原本一斤200塊的紅心芭樂，全都免費大放送，而除了特色農產之外，現場大受歡迎的虱目魚肚壽司、芋頭炊飯等，都是由美濃所種植的高雄米製作而成，只是自己的主場，要選高雄市長的也都來捧場。
立委(民)賴瑞隆說：「今天可以買嗎，我要送我們同事的。」立委(民)許智傑說：「花枝丸(來看我這邊喔，1、2、3)。」哇這一口入魂齒頰留香，就連同樣有志於地方大選的，國民黨立委柯志恩也大讚太好吃了。
立委(國)柯志恩說：「雖然這是邱議瑩的場子，但是我們高雄(立委)都要來捧場。」一旁也在大快朵頤的，是有意參選台南的謝龍介，明明是美食饗宴，卻飄起政治味，而同天上午邱議瑩也召開記者會，抨擊在社群平台上，有帳號將「太子集團」在台洗錢名單，跟綠營政治獻金進一步連結，企圖誤導社會大眾。
立委(民)邱議瑩說：「這個所謂的粉專，更用AI做了一個非常粗略不堪的影片，對我來說，我的名譽受損至極，我已經委請律師準備提告。」至於初選時程將近，民進黨有意參選者，幾乎都完成登記，黨中央將進一步啟動協商。
立委(民)邱議瑩說：「這個日期應該是月底左右吧，這個我們就依照黨中央的規定來辦理。」高雄市長熱戰，各陣營全力衝刺，爭取選民認同。
更多華視新聞報導
搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」：延續高雄榮光
正國會表態力挺林岱樺選高雄 邱議瑩：會盡全力贏得勝利
綠高雄「4搶1」 許智傑登記初選 林岱樺託幕僚代辦
