邱議瑩翻車！被抓包用大疆相機 網酸：第五縱隊滲透高雄

民進黨高雄市長初選進入白熱化階段，邱議瑩近日找來多名黨內大咖助選，包括立委沈伯洋、黃捷在內，不過有網友發現，邱議瑩用於紀錄車掃拜票活動的攝影器材，使用的是中國大陸品牌大疆旗下產品，留言狠酸，「第五縱隊滲透高雄」、「沈伯洋，邱議瑩用中國產品拍你，是否會選擇提告？」、「中共介選」。

邱議瑩車隊上擺著大疆 Insta360跟Pocket3。（圖／Threads）

初選最後階段，邱議瑩10日找來台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復「三長」站台，另外車隊掃街部分，她找來沈伯洋、黃捷跟她一起站在車上拜票，不過Threads上網友visvimshen發現，邱議瑩團隊的紀錄相機，不是Pocket3就是Insta360，這兩款都是大陸品牌大疆旗下的相機。

網友狠酸問沈伯洋是否對邱議瑩提告。 （圖／Threads）

網友紛紛開酸，「第五縱隊滲透高雄」、「沈伯洋，邱議瑩用中國產品拍你，是否會選擇提告？」、「中共介選」、「按照鶄蟾的邏輯，用中國貨就是中共同路人」、「邱議瑩也穿過簡體字的衣服在立院晃」、「用中國的產品拍台灣街景，不怕被習維尼看光嗎？」。

根據visvimshen觀察，黃捷今天在陪邱議瑩車掃拜票時，已經將紀錄的相機換成GoPro，「中國製被發現就開始裝死了」、「不用大疆了喔？」。

