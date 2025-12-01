邱議瑩聲勢漲、賴瑞隆自甘當隱形人？藍青年酸：扶不起

民進黨高雄市長初選打得火熱，4位候選人中，目前賴瑞隆、邱議瑩位居領先，其中邱議瑩30日舉辦大型造勢，獲得前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌發聲力挺。對此，國民黨前青年部主任陳冠安表示，目前邱議瑩聲勢看漲，賴瑞隆卻自甘當隱形人，更預言2026這一局，黨主席賴清德可能未戰就先輸一半。

民進黨立委邱議瑩30日造勢活動上找來前行政院長蘇貞昌站台。（資料照／中天新聞）

陳冠安今（1）日在臉書發文提到，如同他所料英蘇聯手之後，邱議瑩的聲量發生質的飛躍。從Google Trends的搜尋趨勢來看，在蘇貞昌站台的1130鳳山造勢之前，邱議瑩的聲量與賴瑞隆平分秋色，最多小有領先。

然而1130當天，邱議瑩的網路聲量一飛衝天，單日7倍於賴瑞隆。也因此帶動整體聲勢，在過去30天內，邱是賴的2倍。

民進黨立委賴瑞隆近期聲量遠不如邱議瑩。（資料照／中天新聞）

「面對英蘇空軍聯隊強力進逼，賴瑞隆如何因應？」陳冠安指出，他選擇單日掃三個菜市場，連陸戰都稱不上。這樣的騷操作，對於在新媒體時代，競選272萬人口的高雄市長來說，賴根本是自甘當隱形人，拱手將話題與聲量都給邱議瑩。陳冠安直言，對規則側重互比民調的初選來說，賴瑞隆這平靜如水的聲勢，根本是扶不起的阿隆。

國民黨前青年部主任陳冠安。（資料照／中天新聞）

陳冠安指出，距離民進黨高雄市長民調初選只剩約6周的時間，伴隨著英蘇扁和湧言會重兵集結，新系不僅遲遲無法完成許智傑和賴瑞隆的整合，「小賴」的隱形佛系戰法，更是勢必將被淹沒在社群時代的洪流之中；陳冠安還斷言，新北蘇巧慧、台南陳亭妃、高雄邱議瑩，2026這一局，「大賴」可能未戰就先輸一半。

