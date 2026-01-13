邱議瑩被抓包用大疆 羅智強：算不算賣台？

▲民進黨立委邱議瑩拚高雄市長初選，被抓包用大疆的相機。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選進入最後關鍵階段，參選人之一、綠委邱議瑩近日找來綠委沈伯洋、黃捷幫忙助選，不過卻被網友發現，邱議瑩在競選期間使用的攝影器材，是中國品牌大疆的旗下產品。因行政院曾明令禁止使用、採購中國資通產品，國民黨立委羅智強諷，照民進黨的標準，這算不算賣台？

羅智強說，民進黨長期高喊「抗中保台」，卻對使用中國製設備採取雙重標準，若換作他人，恐怕早被貼上「親中賣台」標籤。他指出，在全球化時代下，兩岸仍有實質貿易往來，使用中國製產品本身未必有問題，但問題在於民進黨過往對他人的政治指控。

羅智強直言，邱議瑩與黃捷等人若依照民進黨一貫的政治標準，是否也該被檢視，有沒有符合「抗中保台」的價值？民進黨在相關議題上形同「吃自助餐」，標準因人而異，現在如果是別人用中國的設備那就不得了了，親中賣台、滾出台灣等話都可能出來。

