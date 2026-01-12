邱議瑩被抓用大疆相機 羅智強：這算不算賣台？

民進黨立委邱議瑩為高雄市長初選造勢、掃街期間，一度使用中國大疆旗下的相機等設備，引起網友討論。］ 圖：邱議瑩辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選白熱化階段，主要參選人之一的立委邱議瑩近似找來立委立委沈伯洋、黃捷等人助選期間，被發現使用的幾項攝影器材是中國品牌大疆的旗下產品。國民黨立委羅智強今（12日）諷刺，照民進黨的標準，這算不算賣台？

就網友發現，邱議瑩競選團隊在使用的相機等設備，不是Pocket3就是Insta360，這兩款都是中國品牌大疆旗下的相機。引起討論後，昨在車隊掃街拜票期間，已將紀錄的相機改為使用GoPro。

羅智強則諷刺，民進黨的「抗中保台」一直都是吃「自助餐」，今天如果是別人用中國的設備那就不得了了，親中賣台、滾出台灣等話都可能出來。

羅智強接著說，現在是一個全球化的時代，兩岸之間的貿易往來，基本上，除非民進黨要斷絕，否則有貿易往來就有可能用到中國製的產品，本來這是沒有問題的，但邱議瑩也好、黃捷也好，這些使中國產品非常愉悅的民進黨朋友，這算不算賣台？照民進黨的標準，這符不符合「抗中保台」的價值？

媒體也問及，就台北市長選戰，再次傳出總統賴清德點名行政院找卓榮泰以院長級身分對抗現任市長蔣萬安。羅智強回應，民進黨要決定誰選，就讓民進黨自己去決定，他們對蔣萬安的表現深具信心，市政就是蔣萬安最大的後盾，市政成績是蔣萬安最大的競選基礎，不管任何人來挑戰，蔣萬安都有足夠信心去迎戰。

