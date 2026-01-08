邱議瑩談「小英髮型」風潮 短髮象徵理性、穩定與效率

▲小英髮型走紅網路！邱議瑩點出短髮背後的理性與責任感。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】近日一名網友在社群平台Threads分享，替愛女剪了一款與總統蔡英文相似的俐落短髮，引來蔡英文本人留言互動，話題迅速在網路上發酵。對此，立法委員邱議瑩也在社群上回應，分享她對「小英頭」的看法，引起網友熱議。

邱議瑩表示，她認為這是一個「滿正向、有趣的話題」，因為小英總統的髮型辨識度高、俐落有型，給人專注可靠的印象，也符合蔡英文的領導風格。

她進一步提到，自己也是短髮族，「對我來說很方便，行程再滿也不用花太多時間整理，專心把事情做好比較重要」，同時這種髮型也呼應第一線工作者需要快速反應、有效率處理事情的特質。

邱議瑩認為，如果把「小英頭」視為一種象徵，代表的就是理性、穩定，以及女性在公共領域中，能以最有效率的方式承擔責任、走在前線。

她的回應不僅呼應了網友的趣味互動，也傳遞出對女性領導力與效率精神的肯定，讓這股「短髮熱潮」在網路上延續討論熱度。（圖╱網路翻攝）