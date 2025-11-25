邱議瑩質詢柴壽山通訊死角：人民安全不能等

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】被稱為「都市之肺」的高雄柴壽山，是市民日常最常造訪的後花園。然而，看似親民的淺山，卻因通訊死角長期未改善、地形複雜以及二戰軍事遺址交錯，成為登山安全的隱憂。立法委員邱議瑩25日在立法院總質詢中，嚴正點名柴壽山多年未解的通訊問題，要求行政院及 NCC 提出具體改善時程與責任分工，並強調「人民安全不能等待」。

邱議瑩指出，柴壽山每月上山人次動輒數十萬，通訊品質卻常年不穩，部分區域甚至比深山更差。她批評 NCC 過去所稱的改善多為臨時性「通訊熱點」，並非真正補上山區死角的基地台，造成民眾與搜救隊員長期承受風險。邱議瑩要求 NCC 擴大盤查範圍，整合國防部、林業署及壽山自然公園等單位，推動基地台、低功率微型站、緊急通訊熱點等多元方案，同時兼顧二戰軍事遺址保護。

據悉，自 108 年山林解禁，加上疫情後登山熱潮興起，高雄柴壽山因鄰近市區、景緻優美而成為市民最常前往的郊山。然而原始林線錯綜複雜、岔路密布，刺藤、陡壁、毒蛇等天然風險更讓迷途與受傷事件不斷發生。多位山友實測指出，柴壽山木棧道、親民步道甚至接近市區的路段，部分電信業者訊號極弱，幾乎收不到訊號。山友直言，「連最常走的木棧道路段都沒訊號，貼再多通訊點指示牌也救不了人。」他們批評，柴壽山通訊品質長期落後，甚至不如台東南迴鐵路全線暢通。

高雄市民生醫院泌尿科主任、資深超馬跑者蔡秀男醫師表示，他在柴壽山訓練時必須隨時保持電話暢通以接收急診通知，卻發現原本有訊號的區域逐漸斷訊。他憂心：「如果有人在無訊號區受傷，黃金救援時間一過，可能無法挽回。」蔡醫師呼籲，政府應將柴壽山通訊列為公共安全優先改善項目。

柴壽山因珊瑚礁岩地形、峽谷與低窪地形，加上二戰軍事工事遺跡，確實增加基地台布建難度。然而，邱議瑩指出，文化資產保護與通訊安全並不衝突：「科技已能做到小型、隱蔽、低干擾的通訊設備，政府應兼顧文化保存與市民安全。」

除了國會監督，邱議瑩16日也親自前往柴壽山參加年度山域搜救演練，與夫婿李永得及高雄市議員陳美雅共同扮演「受困傷患」，深入原始林線，讓搜救隊員操作最貼近實戰的流程。邱議瑩表示，從等待搜救隊接觸、接受初步包紮、到被固定、以繩索護送下山，全程體驗救援工作的辛苦與專業，更堅定她推動改善通訊死角的決心：「人民安全不能等待。」

陳美雅議員則第二次參與演練，今年主動扮演「受傷的日本觀光客」，全程以日文與搜救隊互動。她說：「隊員救援速度快且專業，但通訊死角讓真實救援更辛苦。改善通訊，就是給他們最直接的支持。」

對於 NCC 過去編列的「山區通訊品質計畫」，邱議瑩批評其成果僅是短期通訊熱點，無法真正補足斷訊帶。她要求 NCC 全面盤查、整合跨部會，並督促三大電信業者在柴壽山布建低功率基地台、微型站與緊急通訊點。行政院長在質詢中也承諾，若現有設備不足，「就應該再增加」，並同意要求 NCC 加強責成業者改善。

柴壽山兼具自然、軍事遺址文化路徑、生態與戰史教育價值，是高雄城市型山林資產。然而，長期未改善的通訊死角已成為阻礙安全的最大隱憂。邱議瑩強調，她將持續追蹤改善進度，要求政府建立公開透明回報機制，直到柴壽山所有通訊死角清除，市民能真正安心登山、平安回家。

