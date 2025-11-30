邱議瑩造勢全場沸騰！演說全文曝光：寧可受傷也絕不讓高雄被欺負
即時中心／高睿鴻報導
現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位，備受外界關注；其中，民進黨多人呼聲頗高，目前4位高雄綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。其中，民調位於領先群的國會悍將邱議瑩，今（30）傍晚更是舉辦氣勢驚人的大集會，吸引上萬名支持者到場相挺。面對熱情高漲的群眾，邱議瑩慷慨激昂地發表長篇演說，強調自己已準備好接棒陳其邁、要帶領高雄繼續贏。
民進黨立委邱議瑩造勢現場空拍。（圖／民視新聞）
以下為她的演說全文：
感謝今天每位來到現場的鄉親、所有里長，還有一起跟我們打拼的地方議員、還有立委同伴，以及來自各地，共同來為議瑩加油的所有好朋友。我跟再次大家說聲感謝！
讓我再次跟大家自我介紹。我是2026年，民主進步黨高雄市長初選候選人邱議瑩，高雄贏！從以前，像這樣大型的造勢活動，我通常都是站在旁邊、幫陳菊主持、幫其邁市長主持、幫小英總統主持、幫賴清德總統主持。今天是第一次，換我自己站C位、在這種舞台上擔綱主角。
我要跟所有高雄市民報告，經過這麼多年學習，我已經累積許多經驗跟歷練，要藉由這場造勢大會，讓我們能跟所有市民朋友講，我已經準備好了！準備要接棒陳其邁、準備來帶領我們高雄繼續贏！
這次初選，民進黨有4個候選人，今天我要跟大家講，為什麼要選擇邱議瑩。我是最強的母雞！就像大家剛才看到阿扁總統拍的影片，我得到大家認證，也有過去陳其邁市長的助理、幕僚、還有許多幹部，大家都公開站出來，一起支持邱議瑩。
民進黨立委邱議瑩。（圖／民視新聞）
從政這麼多年來，雖然我沒派系，但是我也不是孤鳥。在我的心目中，永遠都是高雄第一、要為高雄挺身而出。所以，我要跟大家報告，明年選舉不是邱議瑩一個人的選舉，而是整個高雄隊的選舉；我們的議員要選贏、我們的里長候選人也要贏。邱議瑩是最有戰力、最有能力團結大家的最強母雞，我要帶領團結的高雄隊，一起打贏這場2026年選戰！
最近幾個禮拜，陸續有天團在高雄開唱。TWICE、BLACKPINK，都在世運主場館演出。我們的「高雄囡仔」周子瑜，第一次回台灣演出，實現了她的夢想，很多人都感動到哭了。每個天團開唱，都讓世界看見了高雄。而高雄能有今天的成就，是我們累積20幾年的轉型努力。從謝長廷的海洋首都、花媽的宜居城市、到陳其邁市長的彎道超車，創造了科技大城。我們大家同舟共濟，一起翻轉了高雄的命運；演唱會經濟、亞洲新灣區、AI科技產業鏈、還有觀光農漁產業發展，為高雄創造全新的城市形象！
高雄不一樣了！勇敢自信、大步向前。每個周六、周日，高雄都是人山人海；每個高雄市民，都能用最燦爛的笑容，迎接來自國內外的好朋友，向他們介紹我們的城市高雄。
陳其邁市長用他的心血，讓現在的高雄人，充滿無比驕傲與光榮。而我長期擔任高雄的立法委員，與這個城市一起進步以外，我也是認識陳其邁最久、交情最好、也最理解陳其邁市長的施政理念與政策。我知道他如何透過不同的市政計劃，讓高雄彎道超車、狠甩其它五都；也因為認識、了解他的政策，所以我是最能接棒、 甚至超越陳其邁的人選。我有信心，要讓高雄從五星城市邁向六星城市！
民進黨立委邱議瑩。（圖／民視新聞）
這段時間以來，我已經舉辦了超過100場座談會，和很多市民面對面。很多鄉親看到我，都跟我說，以前在電視上看到我，都會覺得我「恰北北」，你們有感覺嗎？會嗎？實際上，你們如果跟我接觸之後，你們會發現，其實我很溫柔。透過舉辦座談會、客廳會，我也認真傾聽大家的心聲、努力解決大家的問題。未來，我也會繼續跟我們的鄉親面對面，繼續出席各區的里長聯合會議。
不過，關於恰北北這件事，我還是要跟大家說，我不是為了兇而兇，我是應該兇就會兇。就像最近，我們在立法院處理財劃法，我一直希望柯志恩能正面回應，是不是支持對高雄有利的版本？而不是閃閃躲躲、擔綱鄭麗文跟傅崐萁的投票機器？但是她一直沒有回應，那我是不是應該兇？為了高雄的款項，我是不是就要極力爭取、挺身而出？請問大家，當高雄被欺負的時候，我是不是要站出來說話？我們要為高雄說話，對吧？
這就是邱議瑩，該挺身而出的時候，我一定比誰更兇！寧可自己受傷，也絕對不讓任何人欺負高雄！因為我比任何人，都還要在乎高雄的未來；也因為最在乎高雄的未來，所以當陳其邁市長，爭取到台積電等高科技產業鏈入駐高雄後，我也主張，未來的高雄要讓交通、物流更順暢、提升高雄的國際競爭力，如此一來，才能讓高雄直線加速衝刺。
對於未來，我也做好一系列的規劃，也在過去幾週，將這些規劃分別開了6場政策發表會。在這裡，我就用短短的時間，列舉幾個最有代表性的政策。
第一，我率先提出要興建24小時的南星新機場，要跟高雄港共同組成貨運30分鐘海空互轉基地。也唯有這樣，才能讓高雄真正成為一個國際級大城市。因為現在的小港機場用地，可以透過土地分區使用變更，未來可以有更多元的發展，也要同時讓旗津、前鎮、小港、大寮、林園等地，加速土地更新跟商業發展。
第二，我要啟動高雄創世紀任務，全面推動AI基礎建設，協助傳統產業升級；而且，要結合大專院校與在地企業。未來的五年，我希望可以為高雄創造十萬的有這個工作機會。
第三，我要完善整個高雄的路網，不管是捷運、輕軌、快速道路等建築，串聯台南高雄，成為大高雄30分鐘生活圈。
民進黨立委邱議瑩。（圖／民視新聞）
我要向大家報告，邱議瑩是最有前瞻願景政策的候選人。不但這樣，我也要貼心守護市民的權利。我要請問我們的鄉親，你們有多少人有領到敬老卡？有領到敬老卡的人，舉手一下，好不好？你們知道敬老卡一個月有多少點數，可以用來做什麼嗎？
我要向大家報告，如果邱議瑩當市長，我要將敬老卡的點數，加碼到一個月一千點，讓大家坐公車、坐計程車、坐輕軌去運動中心，通通都可以使用。而且，我也要推動新生兒希望帳戶，目前市府一胎補助三萬、中央一胎補助三萬；但如果邱議瑩當市長，我要再幫大家存三萬元，進入兒童希望帳戶。從小投資台灣、投資高雄，讓我們的孩子在18歲時，就擁有人生的第一桶金！
甚至，我還要擴大、增加24小時臨時托育中心，讓三班制工作的父母，都能夠更安心、更放心地把孩子交給我們。邱議瑩會守護市民，讓大家安心，這是我的責任。雖然高雄的轉型，從都不是輕鬆的過程，一定會有困難、有挑戰；但也因此，擔任高雄市長的人，也是一個要敢衝、敢戰、敢直球對決的人。而邱議瑩，從來不是一個躲在舒適圈的「嬌嬌女」，是跟著民進黨、跟著花媽等前輩，一路奮鬥、一路與高雄共創新時代的人。
2011年，我接受陳菊市長的鼓勵，挑戰高雄最艱困、面積最大的第一選區，希望能夠翻轉該區。選舉期間，因為身體不適，我發現自己得了癌症。抗癌的過程雖然很辛苦，但幸好我的家人、朋友、甚至還有現場的同事都支持我，最後克服病魔，也成功當選、翻轉該選區、戰勝國民黨。
身為一個癌症病人，我最了解病患的心情，所以康復之後，我用了將近10年時間，推動再生醫療法的立法，希望能幫助更多人。
民進黨立委邱議瑩。（圖／民視新聞）
國道十號的延伸計畫，雖然一度被馬政府擱置，但我也堅持爭取，終於在蘇貞昌院長的時代核定。我相信這樣的人格特質，不管未來高雄面對什麼樣的挑戰，邱毅瑩都是最能帶領高雄，繼續往前進步的人。
邱毅瑩不會被任何的事情擊倒。2011年罹患癌症，我沒有被擊倒；2018年遭遇韓流攻擊，面對132萬則留言霸凌，我沒有被擊倒。這次參選市長的過程，受到更多誇張的抹黑，造謠什麼垃圾山、什麼大峽谷、各種髒水一直往我身上潑，但是經過檢調偵辦，如今真相大白，還我清白。
即使遭遇這麼多的風雨，我還是要告訴大家，根據最新民調，邱毅瑩已經是第一名，這證明我沒有被擊倒，也不會被擊倒。走過生死這一關，沒有什麼事情看不開。我告訴我自己，活著的時候，要努力而充實地過每一天，每一天都當作最後一天。在這個社區，有我愛的人、也有更多的愛我的人。因為大家，我願意將我全部的性命和精力，都奉獻給高雄，跟高雄一起行動，與高雄一起打拚。
我有信心可以接棒陳其邁。一起跟大家開創新未來。請讓我們一起攜手向前，讓高雄繼續贏！我是邱毅瑩，讓我們努力讓高雄贏！
原文出處：快新聞／邱議瑩造勢全場沸騰！演說全文曝光：寧可受傷也絕不讓高雄被欺負
