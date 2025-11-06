邱議瑩邀大咖助陣 賴瑞隆主推安養 許智傑力拚外交
高雄市 / 綜合報導
聚焦2026地方大選，高雄民進黨初選競爭激烈，立委邱議瑩找來前行政院長蘇貞昌電話錄音相挺，而立委許智傑則是持續推動國會外交，並為高雄爭取國際新航線，至於賴瑞隆今(6)日則召開政策記者會，以「安養、敬老」為政策主軸，打造高雄幸福首都。
前行政院長蘇貞昌說：「(我是)蘇貞昌，我要拜託你支持邱議瑩，來當我們高雄未來的市長。」前行政院長蘇貞昌力挺民進黨立委邱議瑩，黨內要角助陣為選情加分，而首場大型造勢將在11月15日「旗山、美濃」登場，更邀來前農業部長陳吉仲站台，邱議瑩用大咖吸票，初選對手賴瑞隆則端出政策牛肉。
立委(民)賴瑞隆說：「只要你生育一個孩子的話，市政府會給予5萬，那搭配上中央給的10萬，那我們希望給予一個，對於孩子們的基本的一個支持跟照顧。」推動「高雄幸福首都」以「快樂養育」為政策主軸，另外也提出讓長輩安老的藍圖提高敬老卡免費點數，立委(民)賴瑞隆說：「我們也加碼在我們敬老卡的部分，現在是每年的1200點，那我們會增加到15000點。」
只不過選戰加溫，賴瑞隆選擇持續勤走基層，11月還沒敲定大型造勢活動，與此同時立委許智傑在爭取高雄飛福岡國際航線後，又促進蘭嶼到菲律賓「巴丹島」直航。在國會拚外交，高雄初選各陣營紛紛出招，鞏固基本盤也要吸納中間選票，倒是同樣有志於高雄市長的林岱樺獲得在野陣營送暖。
立委(民)林岱樺說：「這個民調是我岡山大造勢之前，是已經過去式了，在11月1日之後有3萬的鄉親自主的站出來，我想整個局勢已經是大轉變了。」而傳出內參民調出現拉鋸，林岱樺強調民調是過去式，自己的聲量會越來越強，民進黨高雄選戰白熱化，拚初選各出奇招。
拚初選！陳其邁出席活動 邱議瑩.林岱樺.賴瑞隆也同框
綠高雄初選熱戰！ 邱議瑩搶親子票.許智傑推長輩安老
2026高市長民調！ 賴瑞隆綠營內優勢.領先藍柯志恩
